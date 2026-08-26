Una adolescente de 14 años mató a su mamá a martillazos, durmió junto al cuerpo y después fue al colegio

El brutal asesinato ocurrió en el departamento donde vivían las dos. Los macabros detalles que se conocieron.

El parricidio ocurrió en un edificio ubicado en el barrio de San Joaquín, al sur de Santiago de Chile.

Hay gran conmoción en Chile por el macabro crimen perpetrado por una adolescente de 14 años , quien mató a su mamá con un martillo. Tras el asesinato, la joven pasó la noche junto al cuerpo de su madre y, al día siguiente, salió de la casa para asistir al colegio, como si nada hubiera sucedido.

Luego de más de 24 horas después del crimen, la joven confesó lo ocurrido y quedó detenida. Todo ocurrió en el domicilio de ambas, ubicado en la comuna de San Joaquín, al sur de Santiago.

Ahora, la investigación busca determinar las circunstancias del asesinato y qué ocurrió en las horas posteriores al ataque.

Cómo fue el macabro crimen cometido por la adolescente

Según trascendió, el ataque se produjo en horas del mediodía en un departamento del piso 13 de un edificio que se encuentra entre las calles Vicuña Mackenna y Celia Solar. Fue durante una discusión entre ambas cuando la adolescente golpeó a su madre con un martillo y le provocó heridas que le causaron la muerte.

Sin embargo, la joven abandonó el lugar junto a su padre y cuando volvió su mamá estaba tirada en el piso y sin signos vitales. Luego de eso, cubrió el cuerpo con una sábana y pasó la noche en el departamento junto a su madre muerta.

Al otro día, la adolescente fue al colegio con normalidad y a la tarde decidió presentarse voluntariamente en la Comisaría 3° de Santiago, donde confesó lo que había hecho a las autoridades policiales. De acuerdo a lo que informó el medio local BioBioChile, tras la declaración, la acusada fue detenida por el homicidio de su madre.

La investigación

El caso quedó en manos de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con el Laboratorio de Criminalística. Las pericias confirmaron más tarde que las heridas fatales que presentaba la víctima habían sido realizadas por un elemento contundente, lo que coincidía con el relato de la menor.

Según el subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios de la zona sur de Santiago, “la víctima tenía 48 años y presenta diversas heridas contusas, con un elemento contundente, cuyo autor correspondería a su hija, una menor de edad”.

Briones señaló que, tras la detención se están realizando “todas las diligencias pertinentes para establecer la motivación de esta menor, puesto que hay que determinar si hay algún tipo de vulneración de derechos contra ella y también determinar si hay o no otras personas que pueden haber participado en el hecho”, pero agregó que hasta el momento, “hemos establecido que la mujer víctima de este hecho solamente habría estado en el departamento con la imputada”.

La menor quedó detenida en un centro de internación provisoria después de la audiencia que se realizó en un tribunal de garantía, que decretó esa medida por el delito de parricidIo consumado.

Si bien su defensa argumentó hubo presuntos episodios de violencia intrafamiliar, el fiscal a cargo de la indagatoria Ariel Cancino, dijo que, al menos al revisar “los antecedentes que constan en la carpeta investigativa referente tanto al padre de la imputada como también a la víctima de este caso, no consta ninguna denuncia de dicho carácter”.