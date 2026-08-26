Un auto de madera se despistó en plena carrera y embistió violentamente a los espectadores

El vehículo perdió el control en una pendiente durante una tradicional competencia. El reporte oficial de los Bomberos confirmó 18 personas heridas.

El auto de madera descendía a gran velocidad por una pendiente cuando se produjo el violento accidente.

Al menos 18 personas resultaron heridas luego de que un auto de madera perdiera el control en una pronunciada pendiente y se estrellara directamente contra el público durante una tradicional competencia patronal celebrada en Ecuador .

El hecho ocurrió en la localidad de San Roque, en la provincia de Imbabura, y como consecuencia del violento impacto, seis de esas personas sufrieron lesiones de consideración y debieron ser trasladadas de urgencia a un centro de salud cercano.

Las 12 víctimas restantes , entre las que también se contaban participantes y espectadores, recibieron asistencia médica por heridas y fracturas leves provocadas por el choque.

Según informaron los voceros del servicio de emergencias ECU 911, el vehículo perdió la pista debido a la elevada velocidad con la que descendía por una calle en pendiente y a la imposibilidad de maniobrar para esquivar los obstáculos del trazado.

Al tratarse de vehículos artesanales impulsados únicamente por la gravedad y sin sistema de frenado, la colisión contra las vallas de contención resultó inevitable.

Ante la emergencia, personal del Cuerpo de Bomberos de Antonio Ante (CBAA), efectivos del Ministerio de Salud Pública, integrantes de la Policía Nacional y Agentes civiles de Tránsito se desplegaron para asistir a los lesionados.

Minutos después de las primeras atenciones, las autoridades y los organizadores acordaron la suspensión inmediata del evento para garantizar la seguridad del público.

Así impactó el auto a los espectadores

Los videos registrados por los propios asistentes y difundidos a través de las redes sociales mostraron el momento exacto en el que el vehículo de madera descendía a gran velocidad por la calle.

Durante las fiestas por los 128 años de parroquialización de San Roque, en el cantón Antonio Ante (Imbabura, Ecuador), un coche rudimentario perdió el control en la tradicional carrera, impactó contra las vallas de seguridad y embistió a varios espectadores que observaban desde… pic.twitter.com/BONj3I7MXX — Anxious Vids (@Anxiousvids) August 25, 2026

Al aproximarse a una curva, el auto perdió la trayectoria, traspasó el cerco de seguridad y embistió directamente a las personas que presenciaban el espectáculo detrás del vallado.

Tras el choque, la multitud corrió de inmediato para socorrer a las personas tendidas sobre el asfalto, mientras que algunos espectadores comenzaron a hacer señas con los brazos hacia la cima de la colina para advertir a los demás competidores que detuvieran su marcha y evitar así una colisión con más involucrados.

"Siempre hay accidentes, porque es un deporte extremo, por ello, contamos con todas las medidas de seguridad y ambulancia", subrayó Steven Terán, uno de los organizadores del evento, en el canal Ecuavisa.

Qué informaron los Bomberos sobre el accidente

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Antonio Ante emitió un comunicado oficial en el que señaló que realizó "un total de seis atenciones prehospitalarias a personas que requirieron asistencia, garantizando una atención inmediata y contribuyendo a precautelar la seguridad y salud de los participantes y asistentes".

Al tratarse de un auto artesanal, las medidas de seguridad eran escasas.

"Permanecemos presentes en los diferentes eventos que se desarrollan en nuestro cantón, preparados para responder cuando más nos necesitan. Trabajamos para cuidar de ti en los momentos más críticos", agregó el texto publicado el mismo día del evento.

El mensaje oficial del Municipio y los antecedentes

En tanto, el Municipio de Antonio Ante difundió un mensaje institucional en sus canales oficiales en el que no efectuó ningún tipo de mención acerca del accidente.

"Las fiestas de San Roque se viven con el corazón a mil. Hoy disfrutamos de la tradicional competencia de coches de madera, una tradición viva que pasa de generación en generación, llenando nuestras calles de alegría, ingenio y sana competencia. Qué orgullo ver a las familias reunidas, apoyando a nuestros pilotos y manteniendo vivas las costumbres que nos identifican como anteños. ¡Viva San Roque y sus tradiciones!", se leyó en la cuenta de Facebook municipal.

Este tipo de siniestros cuenta con antecedentes directos en la misma región. Hace tres años, una competencia similar de coches de madera desarrollada en el cantón de Antonio Ante finalizó con un saldo idéntico de 18 personas heridas tras un despiste colectivo en plena carrera.