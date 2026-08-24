El pedido que estremece a Aluminé: la familia de Noemí rompió el silencio

La familia de la mujer agredida con un hacha por su pareja rompió el silencio en diálogo con LM Neuquén .

En medio del dolor, la congoja y una espera que parece eterna del otro lado de una terapia intensiva, la familia de Noemí , decidió hablar.

Fue en una charla con LM Neuquén , con la voz entrecortada, pero con una decisión muy clara: no hablar del hecho en sí, no hablar del acusado. Toda su energía está puesta en dos cosas: en que haya justicia y en que “Mimí”, para todos en Aluminé, pueda recuperarse pronto para volver a abrazar a los suyos.

Quien tomó la palabra fue Cristina Matamala , sobrina directa de Noemí, quien hoy lucha por su vida luego de ser violentamente agredida por su pareja.

"Estamos pasando por un momento muy angustiante con esperanzas de que ella vuelva con nosotros, su familia. Solo queremos justicia", aseguró Cristina.

En otro párrafo de la entrevista, la familiar expuso con vehemencia: “Exigimos justicia. Exigimos que se actúe, que no quede impune. Gracias a cada persona de Aluminé que nos está acompañando con mensajes y respeto en este momento tan duro".

Ese fue el eje de la charla: agradecer el acompañamiento y pedir que la causa no quede impune. Del acusado y de los detalles del ataque, prefirieron no hablar.

Asimismo, hay un mensaje que se viralizó en redes y que hoy es bandera en el pueblo, en el cual la familia resumió su sentir: "Justicia por mi tía Noemí. No estás sola. Vamos tía, te estamos esperando. Vas a salir de esta, vos podés. Sos una mujer muy fuerte”.

El último parte: estable, crítica y a la espera de una tomografía

El último parte médico que recibió la familia en la jornada de hoy mantiene el cuadro en estado crítico pero estable.

Según informó Cristina, mañana será un día clave: los médicos intentarán bajarle levemente la sedación para ver si reacciona a algún estímulo y le realizarán una nueva tomografía para evaluar la evolución del traumatismo craneoencefálico que sufrió.

"Está peleando por su vida", es la frase que repitió muchas veces. Y la que sostiene a toda la familia y a toda una comunidad que acompaña con mensajes y respeto, como agradeció la joven.

Qué investiga la fiscalía y qué dijo el fiscal Jofré

El hecho que se investiga ocurrió en Aluminé y es considerado de extrema gravedad. La causa fue caratulada desde el inicio como tentativa de femicidio.

El fiscal Marcelo Jofré brindó precisiones a este diario sobre la mecánica del ataque y la calificación legal. Confirmó que se trató de una agresión con un hacha, pero aclaró un punto central para la investigación.

"Fue una agresión violenta, sí, con un hacha. Con la parte del lomo que se denomina. No con la parte filosa. Esto le causó un traumatismo craneoencefálico", explicó el fiscal.

Jofré indicó que el encuadre se da dentro de las previsiones del artículo 79 del Código Penal, con el agravante por el vínculo y por mediar violencia de género, es decir, por ser la víctima mujer y el agresor hombre.

Además, el fiscal confirmó un dato que agrava la situación del imputado: al momento de solicitar la prisión preventiva, que fue otorgada por la jueza de garantías Laura Barbé, se detectó que el hombre tenía un pedido de captura vigente de la provincia del Chaco por tres causas: un abuso sexual agravado, un abuso sexual simple y una tentativa de robo.

El acusado permanece detenido a disposición de la justicia mientras avanza la investigación y se aguarda la evolución de Noemí, cuyo testimonio será fundamental.