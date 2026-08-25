Investigaban el robo de un auto: secuestraron armas, drogas, un inhibidor de señal y demoraron a un hombre con pedido de captura

Tres allanamientos permitieron avanzar con la causa por la sustracción del rodado. Uno de los implicados tenía pedido de captura y quedó demorado.

Una investigación por el robo de un auto en Neuquén capital derivó en tres allanamientos que terminaron con el secuestro de armas de fuego, drogas, un inhibidor de señal, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Además, uno de los hombre s encontrados durante los procedimientos tenía un pedido de captura vigente y quedó alojado en una dependencia policial.

El operativo estuvo a cargo del personal del Departamento Sustracción de Automotores de la Policía de Neuquén, con intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

Las medidas fueron ordenadas luego de una serie de tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos involucrados en la sustracción de un Citroën Aircross .

La investigación comenzó a partir de la denuncia por el robo del vehículo en inmediaciones de un local comercial de la ciudad de Neuquén. El automóvil pudo ser recuperado posteriormente y las pericias realizadas sobre el rodado aportaron elementos para avanzar con la pesquisa.

Las cámaras fueron clave para identificar a los sospechosos

A partir del análisis de los registros de diferentes cámaras de seguridad, las tareas de campo y las pericias realizadas sobre el Citroën Aircross recuperado, los investigadores lograron establecer la identidad de los presuntos autores del robo.

Además, pudieron determinar la participación de un segundo vehículo en el hecho. Se trata de un Fiat Argo, que quedó bajo la lupa de los investigadores como parte de las maniobras que se habrían desplegado durante la sustracción.

Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó la realización de tres allanamientos en distintos domicilios vinculados a la investigación. Los procedimientos permitieron encontrar numerosos elementos que ahora serán analizados para determinar su relación tanto con el robo investigado como con otros posibles delitos.

En uno de los inmuebles, los efectivos secuestraron dos armas de fuego: una pistola Bersa calibre .380 y otra Bersa calibre 9 milímetros. También encontraron municiones de distintos calibres.

Drogas, un inhibidor de señal y dinero en efectivo

En el segundo procedimiento la Policía encontró y secuestró un inhibidor de señal, elemento que quedó a disposición de los investigadores para determinar si fue utilizado durante la sustracción del automóvil.

En el mismo domicilio fueron hallados envoltorios con clorhidrato de cocaína y marihuana, además de dos balanzas digitales, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Durante ese allanamiento también fue ubicado un hombre de 25 años, quien quedó vinculado a la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

El hallazgo del inhibidor se convirtió en uno de los elementos relevantes de los procedimientos, mientras continúa la investigación para establecer cómo actuaron los involucrados y determinar las responsabilidades de cada uno.

Uno de los implicados tenía pedido de captura

El tercer allanamiento también permitió sumar elementos a la causa. En ese domicilio, los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares, que quedaron a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.

Sin embargo, durante el procedimiento los policías también localizaron a un hombre de 47 años que registraba un pedido de captura vigente.

Según se informó, el requerimiento judicial estaba relacionado con una causa por amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de uso civil. Tras concretarse las diligencias correspondientes, el hombre quedó alojado en una dependencia policial.