Se hundió un barco y diez trabajadores saltaron por la borda antes de ser arrastrados al fondo del mar

El incidente ocurrió cuando la embarcación naufragó a 24 metros de profundidad. Al parecer, chocó con restos metálicos. Transportaba 15.000 litros de diésel.

Diez trabajadores fueron rescatados tras saltar por la borda cuando el barco en el que se trasladaban se hundió por completo en aguas de Filipinas . La embarcación se sumergió hasta unos 24 metros como consecuencia de un intenso oleaje y condiciones climáticas adversas , aunque la rápida intervención de la Guardia Costera local permitió poner a salvo a toda la tripulación .

Al momento del naufragio, el buque transportaba una carga estimada de 15.000 litros de diésel y si bien las autoridades marítimas filipinas informaron que el tanque de combustible del buque se mantenía intacto, se ordenó el despliegue de un operativo especial de vigilancia a lo largo del río Bucao y en las zonas aledañas para detectar posibles filtraciones o derrames de hidrocarburos.

La emergencia comenzó el lunes cerca de las 7:46 de la mañana, hora local, cuando el remolcador, identificado formalmente como MTUG SL SUAL 1 , era arrastrado para alejarlo de un sector costero donde se había quedado varado días atrás.

En medio de esa maniobra de traslado en la zona de Botolan, el navío comenzó a inclinarse de forma progresiva hacia estribor, hasta quedar sumergido en su totalidad.

Ante la inminente pérdida de flotabilidad de la nave y el peligro de ser arrastrados hacia el fondo por la succión del casco, los diez operarios a bordo tomaron la desesperada pero también acertada decisión de saltar por la borda directamente al mar.

Minutos después, las patrullas de auxilio que operaban en el área lograron sacarlos del agua y constataron que todos se encontraban en buen estado de salud, sin que se registraran heridos ni víctimas fatales.

La hipótesis sobre el hundimiento del barco

La investigación para determinar las causas exactas del hecho quedó a cargo de los especialistas de la Guardia Costera de Filipinas. La portavoz de la fuerza naval, la comodora Noemie Cayabyab, explicó las principales líneas que analizaban los peritos.

"El fuerte oleaje y las condiciones marítimas adversas pudieron haber agravado la escora del buque y afectado su estabilidad antes de que zozobrara y se sumergiera por completo. La causa exacta del incidente sigue siendo objeto de investigación", declaró Cayabyab.

Este lunes, diez tripulantes saltaron al mar instantes antes de que un remolcador zozobrara y se hundiera durante una operación de salvamento frente a las costas de Botolan, en la provincia filipina de Zambales.



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Al mismo tiempo, la vocera naval detalló que se analiza la posibilidad de que la estructura del remolcador haya impactado contra elementos metálicos sumergidos en la zona.

En ese sentido, las autoridades evaluaban si el casco de la embarcación chocó con restos pertenecientes a otro navío que había naufragado tiempo atrás en ese mismo sector de la costa.

Frente al riesgo ambiental que representa la carga almacenada en el lecho marino, se dispusieron patrullajes preventivos continuos y se instó a una reunión de carácter urgente con el capitán de la embarcación, los representantes de la empresa propietaria y los actores involucrados, con el fin de definir el plan de extracción de la nave y las acciones de contención de los 15.000 litros de combustible.

Un antecedente reciente en la misma costa y con el mismo barco

El naufragio registrado este lunes representa el segundo incidente grave protagonizado por el MTUG SL SUAL 1 en un lapso de dos semanas. El pasado viernes 14 de agosto, el mismo remolcador había quedado varado frente a la costa de Barangay Bangan, en la ciudad de Botolan, luego de que su tripulación detectara el ingreso masivo de agua de mar hacia el interior del casco.

En aquella ocasión, la nave llevaba nueve personas a bordo y sufrió una avería repentina en la estructura que generó una vía de agua. Ante el peligro de un hundimiento inmediato en aguas profundas, los marineros decidieron maniobrar la embarcación para encallarla intencionalmente en una zona poco profunda cercana a la playa.

Esa primera operación de auxilio requirió la intervención conjunta del Equipo de Respuesta de la Oficina Municipal de Gestión de Reducción del Riesgo de Desastres (MDRRMO) de Botolan, personal de la Guardia Costera y un grupo de pescadores locales de Porac.

Los nueve marineros que integraban la tripulación en ese primer evento fueron rescatados sanos y salvos tras el operativo en la orilla, mientras que la embarcación permanecía bajo maniobras de asistencia.