Rescataron a dos náufragos tras flotar cinco días en una hielera a la deriva en el mar, sin agua ni comida

Los hombres fueron rescatados tras permanecer cinco días en mar abierto, a más de 240 kilómetros de la costa.

Los dos pescadores sobrevivieron cinco días flotando en el mar a la deriva.

Daniel Guerrero Martínez, de 53 años, y José Luis Pórtelas, de 32, sobrevivieron durante cinco días a la deriva en el océano Pacífico , aferrados a una hielera que utilizaron como una balsa improvisada, hasta que fueron localizados y rescatados este miércoles por la Armada de México.

Los dos pescadores , residentes del municipio de Tonalá, en el estado de Chiapas, habían salido el viernes 14 de agosto desde Paredón para realizar una jornada de pesca. El sábado tuvieron el último contacto con tierra firme. Después, una fuerte ola sorprendió a la embarcación durante la madrugada y provocó su naufragio.

Según relataron los pescadores a medios locales, tras el impacto de la ola intentaron recuperar algunas de sus pertenencias, pero en cuestión de segundos quedaron a la deriva . Solo lograron sostenerse sobre una hielera y algunos bidones de gasolina.

El contenedor que habitualmente utilizaban para conservar sus capturas terminó convirtiéndose en el elemento que les permitió mantenerse a flote durante varios días. En imágenes difundidas por la Armada mexicana se observa a ambos hombres aferrados a la hielera azul en medio del océano.

Durante los cinco días no tuvieron acceso a alimentos ni agua potable. La ausencia de lluvias tampoco les permitió recolectar agua para intentar combatir la deshidratación provocada por la exposición permanente al sol.

"Pensé que nunca iba a volver a ver a mi familia", contó Martínez.

Ambos pescadores fueron trasladados a tierra con signos de deshidratación. Actualmente se encuentran en sus casas, junto a sus familias, mientras atraviesan el proceso de recuperación.

Una búsqueda a más de 240 kilómetros de la costa

La desaparición de los hombres movilizó a familiares, compañeros de trabajo y cooperativas pesqueras de la zona, que solicitaron la intervención de la Secretaría de Marina para localizarlos.

Para ampliar el área de búsqueda, la Armada utilizó un operativo denominado "Trinomio", que combina una patrulla oceánica, una embarcación interceptora y una aeronave.

Finalmente, la tripulación de la aeronave logró detectar a los pescadores. Según contaron posteriormente, intentaron llamar la atención del avión ondeando un costal que habían logrado conservar entre sus pertenencias.

Los pescadores habían sido arrastrados hasta una zona ubicada a más de 240 kilómetros de tierra firme. Allí quedaron completamente expuestos en mar abierto, sin referencias terrestres y en una situación que dificultaba considerablemente su localización.

Una zona donde la pesca es el principal sustento

Paredón es una comunidad pesquera ubicada sobre la costa del Pacífico mexicano, entre el océano y los sistemas lagunares de la región. La pesca artesanal de camarón, escama y otras especies marinas constituye una de las principales actividades económicas para las familias locales.

A diferencia de la pesca industrial, los trabajadores artesanales suelen utilizar embarcaciones pequeñas y quedan expuestos a cambios bruscos en las condiciones del océano y a largas distancias de la costa.

La Armada mexicana confirmó oficialmente el rescate de los dos pescadores. Hasta el momento, las autoridades no difundieron una investigación técnica sobre las causas del hundimiento de la embarcación.