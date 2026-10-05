A poco de cumplir 80 años, recibió una condena de prisión efectiva por abusar de su nieta
El tribunal ratificó el castigo contra el hombre juzgado en julio pasado. Por contar con antecedentes, la pena deberá cumplirse en prisión y sumará sus datos genéticos al registro provincial.
Un hombre de casi 80 años fue condenado por el abuso sexual de su nieta de 9 años y deberá purgar una pena de 3 años y un mes de prisión efectiva. En ejecución, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa deberán determinar la modalidad.
De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial provincial, el hombre fue juzgado en julio pasado y el tribunal conformado por los jueces Natalia Pelosso, Juan Guaita y Juan Pablo Encina lo declaró culpable por el delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo.
En la audiencia de determinación de pena, el MPF había solicitado un castigo de 3 años y 2 meses de cárcel y, la defensa, el mínimo de 3 años.
“Como el imputado ya contaba con una pena por un hecho anterior, la condena debe ser obligatoriamente de cumplimiento efectivo. Se incluirán sus datos genéticos en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS)”, resaltaron desde el Poder Judicial.
El mes pasado, otro neuquino investigado por los abusos de dos niñas de su entorno familiar, recibió una pena de 9 años de cárcel.
El abusador cometió múltiples ataques sexuales contra las menores entre 2017 y 2023 en dos domicilios donde se encontraban a su cargo. Para evitar que se conocieran los hechos, las amenazaba en forma permanente.
De forma inicial, el acusado había sido declarado penalmente responsable y, luego, en la cesura, se determinó la pena de prisión.
Un empresario violador
La causa más resonante de abuso infantil en las últimas semanas en Neuquén terminó con la imposición de una pena de 17 años de cárcel a un empresario que fue denunciado por la hija de su pareja.
El pasado 23 de septiembre, el juez Marco Lupica Cristo dio a conocer el monto del castigo. En el juicio de cesura, la fiscalía había solicitado 20 años de cárcel y, la defensa, 8 años y medio de prisión.
El juicio contra el violador se concretó en julio de este año ante un jurado popular. Por unanimidad, lo declararon culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el resultado dañoso a la salud física y mental, por tratarse del encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando una situación de convivencia preexistente, esta última agravante hasta que la víctima alcanzó la mayoría de edad. Además, fue declarado responsable por corrupción de menores.
Abusos que se extendieron a lo largo de 19 años
De acuerdo con la investigación del MPF, el empresario neuquino abusó de la víctima durante un período de 19 años.
Los abusos ocurrieron principalmente en la vivienda familiar en la que convivían, aunque también se produjeron en oficinas comerciales del acusado, vehículos utilizados para transportar mercadería y hoteles durante viajes.
La sentencia no se encuentra firme y posiblemente en el transcurso de este mes se confirmará si la defensa avanza con una impugnación con el fin de revertir el fallo condenatorio.
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