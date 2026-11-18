ATEN, CTERA y SEJUN exigieron la renuncia de Quintriqueo a la CTA por su acuerdo con Sobisch. "El que se tiene que ir es él", advirtió Fanny Mansilla.

La foto de Carlos Quintriqueo sonriendo junto a Jorge Sobisch todavía estaba fresca cuando los gremios que durante casi dos décadas marcharon pidiendo justicia por Carlos Fuentealba salieron a responder. Lo hicieron con una conferencia de prensa encabezada por la CTERA, con ATEN, SEJUN y la Federación Judicial Argentina en la mesa, y con un mensaje que no dejó margen para ambigüedades. Y es que el secretario general electo de la CTA Neuquén tiene que dar un paso al costado.

La más dura fue Fanny Mansilla titular de ATEN provincial. "Nosotros no vamos a compartir ni un segundo con Carlos Quintriqueo en la CTA. Si es necesario que nos vayamos, nos vamos a ir de la CTA, pero el que se tiene que ir es él", lanzó, y declaró que el planteo es hacia las bases de los sindicatos y hacia la comunidad.

Mansilla apuntó directamente a la conferencia que Quintriqueo compartió con el exgobernador en Paseo de la Costa , junto a Juan Peláez . Una foto que generó sorpresa para el sector progresista de Neuquén, que confió en el dirigente de ATE al darle la posibilidad de conducir la CTA Neuquén.

Docentes de ATEN con los carteles contra Sobisch, a quien acusan como el responsable político del crimen de Carlos Fuentealba el 4 de abril de 2007. Claudio Espinoza

Recordó que el dirigente de ATE "caminó con nosotros en la calle pidiendo justicia" y que ahora deberá "mirar a los ojos" a Sandra Rodríguez, viuda del docente asesinado Carlos Fuentealba, y a sus hijas.

El comunicado de la CTERA y ATEN: "No fue un error"

"No es un error, como lo plantearon en la conferencia de prensa, muy jocosos, él con Sobisch riéndose, inclusive expresando que iban a divertirse muchísimo en la campaña. Para nosotros no son errores. Así que, que le explique a Sandra y que le explique a las hijas de Carlos", disparó.

La dirigente admitió además que la relación histórica entre ATE y ATEN queda tensionada por esa decisión de Quintriqueo. "Hay una historia común, pero convengamos que si el máximo dirigente de ATE está compartiendo un escenario político con Jorge Sobisch, se complica bastante", señaló.

Sobre una eventual salida institucional, adelantó que se analiza el estatuto de la central, aunque aclaró que "todavía es la CTA electa".

Marcelo Guagliardo leyó el pronunciamiento que la Junta Ejecutiva de la CTERA difundió el martes por la noche desde Buenos Aires. Allí la confederación repudia la candidatura de Sobisch para las elecciones del 14 de febrero, lo señala como "responsable político" del crimen de Carlos Fuentealba, ocurrido el 4 de abril de 2007 en Arroyito, y rechaza "el acuerdo electoral realizado por Carlos Quintriqueo" que habilita esa postulación.

Claudio Espinoza

"La memoria, la verdad y la justicia no pueden ser moneda de cambio de ningún acuerdo electoral", sostiene el texto, que hace propio el pedido de renuncia planteado por ATEN.

Guagliardo sostuvo escribió al crimen del maestro como "la cúspide de un proceso de corrupción, de destrucción del Estado y de desnaturalización de la democracia" y trazó un paralelo con el presente nacional.

"Sobisch es el Milei del inicio de los 2000 en Neuquén". Advirtió que la candidatura se monta "sobre la desmemoria" de las nuevas generaciones y dijo que la disputa electoral no es lo que les preocupa.

"Lo que es imperdonable es que la memoria flácida y la deflexión inexplicable de un dirigente sindical se ponga al lado y le habilite esa posibilidad", afirmó. Para el dirigente, la renuncia sería "un gesto de ética" que le devolvería a la CTA Neuquén su dignidad.

CTA Neuquén: "Se ha cruzado un límite"

Desde SEJUN, Santiago Alonso habló en nombre de una generación que empezó a militar en los centros de estudiantes después de 2007 y hoy conduce sindicatos. "Ese 4 de abril nos falta un maestro, y nos falta porque hay un responsable político de su muerte", dijo.

Claudio Espinoza

Alonso recordó el aniversario de la creación de la CTA, nacida en los 90 para enfrentar las privatizaciones, y sostuvo que Sobisch fue quien llevó esas políticas a Neuquén, con intentos de privatizar sectores del EPEN y del EPAS.

"Se ha cruzado un límite al pretender que Sobisch pueda ser candidato a gobernador, pero sobre todas las cosas que pueda ir en un espacio que dice representar a los trabajadores", planteó. Con el respaldo de la Federación Judicial Argentina, cerró con tres consignas: que Quintriqueo renuncie, "Fuentealba presente" y "Sobisch nunca más".

La conferencia terminó como terminaron tantas marchas en Neuquén durante casi veinte años: al grito de "Carlos Fuentealba, presente, ahora y siempre".

Esta vez, del otro lado de la consigna quedó un dirigente que supo estar en la misma columna.