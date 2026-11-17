Integrantes de los sindicatos y partidos políticos repudiaron la inesperada alianza para las próximas elecciones provinciales del 14 de febrero. El duro repudio de ATEN.

Luego de anunciada la alianza del secretario general de ATE , Carlos Quintriqueo , y el ex gobernador Jorge Sobisch , de cara a las elecciones provinciales del próximo 14 de febrero no tardaron en llegar los repudios al dirigente sindical y hasta los pedidos de renuncia de parte de sindicatos y partidos políticos.

Quintriqueo había sido electo recientemente como secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en Neuquén, en una lista unificada con ATEN , SEJUN y otros sectores que no entienden este acercamiento al ex gobernador.

"Hemos integrado la Lista 10 de la CTA en un esfuerzo unitario que creíamos necesario a fin de enfrentar el contexto político actual nacional de ajuste, pérdida de derechos y represión. Durante los últimos 19 años hemos sostenido una lucha incansable denunciando la responsabilidad política de quien fuera gobernador de Neuquén y asumiera públicamente dar la orden del operativo Arroyito, que tuvo como consecuencia el crimen por la espalda de nuestro compañero Carlos Fuentealba", describió la dirigencia de ATEN en un comunicado.

Claudio Espinoza

Los docentes aseguraron que "no existe un argentino que no asocie el nombre de Jorge Omar Sobisch con el de un maestro fusilado". "Ese crimen fue el punto de mayor vulneración de derechos en todo ese proceso de vaciamiento del Estado y corrupción que caracterizó al segundo y tercer mandato de quien hoy pretende volver a ser candidato", denunciaron.

"Lo que agrava la situación es la decisión del electo secretario general de la CTA Neuquén, de poner su partido a disposición de Sobisch e integrar con él una lista", apuntó ATEN y sentenció: "¡No se puede separar la política sindical de la partidaria en un punto tan sensible e irreconciliable!".

La comisión directiva de ATEN aseguró que no existen motivos suficientes para considerar siquiera la posibilidad de que "se defiende a los trabajadores apoyando a quien los reprimió, los persiguió e ignoró a las organizaciones sindicales utilizando el aparato estatal como fuerza de choque hacia la legítima protesta social". "Es la superación de un límite inaceptable, que no tienen ninguna justificación ni razón, que echa por tierra las luchas históricas de la CTA y en particular la política de defensa de un Estado, siempre en disputa, pero que tuvo su punto de tensión máximo con los intentos privatizadores del EPEN, EPAS, BPN, de la Salud y de la Educación, con el intento de reforma constitucional en favor de la Repsol, su aliada estratégica durante todos los gobiernos de Sobisch", aseguró.

Piden la renuncia

En el comunicado de ATEN exigieron la renuncia de Quintriqueo, recientemente candidato a diputado provincial por su partido Más por Neuquén, que llevará como candidato a gobernador a Sobisch.

En el mismo sentido se pronunció SEJUN, el sindicato que representa a los trabajadores judiciales quienes este martes se reunieron en asamblea y más tarde emitirán un comunicado que reclamará la renuncia de Quintriqueo a la CTA.

"En asamblea del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) votamos repudiar la candidatura de Sobisch, responsable del asesinato de Carlos Fuentealba, declarar persona no grata a Carlos Quintriqueo, con quien acordó un frente electoral, y exigirle su renuncia a la CTA", confirmó el dirigente Esteban Martine en su cuenta de X.

También en esa red social se expresó el diputado provincial Andrés Blanco. "Carlos Quintriqueo, de ATE y CTA firmó una alianza con Jorge Sobisch, el asesino del maestro Carlos Fuentealba. Nefastos. "Vale todo" por un cargo. Las y los trabajadores de Neuquén repudiamos este pacto de impunidad con uno de los gobernadores más antiobreros de la historia", sentenció.

Y ese mismo posteo fue reposteado por la diputada nacional de la Izquierda Myriam Bregman quien agregó: "La decadencia de la dirigencia sindical tradicional es total. Aún cuando no esperás nada, pueden asombrarte".