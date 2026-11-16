La basura venía acumulándose hace años. Las imágenes de las montañas de residuos que retiró la Municipalidad.

Un importante operativo de limpieza se desarrolla en una vivienda ubicada en el barrio Mariano Moreno de la ciudad de Neuquén, donde durante años se acumuló una enorme cantidad de residuos.

El terreno tiene aproximadamente entre 20 y 25 metros de frente por 30 de fondo y cuenta con una distribución particular: en la parte delantera está la vivienda del propietario, mientras que hacia el fondo, a través de un pasillo, hay cinco o seis departamentos donde viven otras familias.

La magnitud de la acumulación obligó a reforzar el operativo. En las primeras horas de trabajo, ya habían retirado alrededor de seis camiones cargados de residuos. Además, se utilizaron bateas de 20 metros cúbicos, de las cuales dos ya habían sido completadas.

Sebastián Fariña Petersen

Entre los elementos encontrados hay escombros, heladeras, termotanques, calefactores, hierros y residuos domiciliarios de todo tipo. La cantidad de objetos acumulados era tan grande que inicialmente se había previsto trabajar con una minicargadora y camiones, pero fue necesario incorporar palas cargadoras de mayor tamaño y retroexcavadoras.

Sebastián Fariña Petersen

Para poder ingresar con las máquinas, los trabajadores tuvieron que cortar un portón que constituía el único acceso al patio. La abertura, de aproximadamente dos metros y medio, permitía el paso de los equipos, aunque con muy poco margen.

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