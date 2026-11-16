Licitan un edificio para tratar adicciones y salud mental en Centenario

El Gobierno licitó la obra por 1.860 millones de pesos. Tendrá 500 metros cuadrados y estará junto al hospital. Las ofertas se abren el 9 de diciembre.

En Centenario , quien hoy busca un turno de salud mental en el hospital público, se encuentra una demanda extendida y dificultades. El servicio carga con una ciudad que creció más rápido que sus paredes y atiende además a buena parte de la región.

En ese escenario, el Gobierno provincial dio un paso que el sector esperaba desde hace años: licitó la construcción de un Centro de Día propio, pensado para acompañar a personas con padecimientos de salud mental y con problemas de consumo y adicciones.

La obra salió a licitación a través del Ministerio de Infraestructura con el nombre “Centro de día - Nuevo edificio - Centenario”. El edificio se levantará cerca del hospital local y su objetivo es que el tratamiento y la rehabilitación no pasen solo por el consultorio o la guardia.

Los integrantes del hospital de Centenario buscaron reanimar al bebé pero llegó sin signos vitales.

La idea es sumar un espacio comunitario, donde las personas puedan sostener su recuperación con actividades, talleres y vínculos.

Cómo será el edificio

El Centro de Día tendrá 500 metros cuadrados cubiertos. Contará con cuatro aulas para talleres y actividades grupales, un taller de cocina con depósito propio, dos consultorios para atención individual, una sala de reuniones y espacios administrativos y para el personal.

Al aire libre, tendrá dos patios de recreación y un sector de huerta para actividades terapéuticas, una herramienta muy usada en los dispositivos de salud mental comunitaria. Las actividades previstas son terapéuticas, educativas y de integración comunitaria, con eje en la autonomía y la inclusión social de las personas usuarias.

En lo técnico, el proyecto prevé accesibilidad para personas con movilidad reducida, calefacción por piso radiante, cerramientos con aislación térmica, carpinterías con doble vidriado hermético, iluminación LED y un sistema de energía solar fotovoltaica. También incorporará instalaciones de seguridad y protección contra incendios.

Los números de la licitación

Se trata de la Licitación Pública Nº 14/2026, con un presupuesto oficial de 1.860.290.176 pesos y un plazo de ejecución de 300 días corridos. El costo equivale a unos 3,7 millones de pesos por metro cuadrado.

Las ofertas se recibirán hasta el miércoles 9 de diciembre a las 9 en la Secretaría de Obras Públicas, en La Rioja 229, piso 10, de Neuquén capital. La apertura de sobres será ese mismo día a las 10 en la Sala Don Felipe Sapag, en Julio Argentino Roca y La Rioja. Las empresas interesadas pueden pedir información sobre los pliegos a la Dirección Provincial de Contrataciones Ley 687 por correo electrónico a [email protected].

Si los plazos se cumplen y la obra se adjudica a comienzos de 2027, el edificio podría estar terminado hacia fines de ese año.

Crece Centenario: un hospital que no da abasto

El nuevo edificio llega en un momento crítico. En mayo, trabajadores del servicio de salud mental del hospital Natalio Burd hicieron medidas de fuerza y describieron un servicio desbordado. “Hay días que no hay guardia de psiquiatría”, dijo entonces Marita Santibáñez, licenciada en Servicio Social del área, en declaraciones públicas.

Según ese reclamo, el hospital es el único efector público de referencia para una zona que abarca Centenario, Vista Alegre, El Chañar, Rincón de los Sauces y Añelo. El equipo, formado por psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos y psiquiatras, debe cubrir la guardia, las internaciones, las interconsultas, nueve centros de salud y los oficios que llegan de juzgados, escuelas y oficinas de violencia.

Una ciudad que creció sin red

El Censo 2022 registró 48.721 habitantes en Centenario. Sin embargo, el intendente Esteban Cimolai sostiene desde hace tiempo que la ciudad ronda los 80.000 vecinos. Lo calcula por la demanda de matrícula escolar, la expansión habitacional y el movimiento diario. La misma cifra la repitió hace semanas el candidato a intendente Jorge Alberti, que habló de una ciudad que creció sin planificación.

Centenario es la primera ciudad consolidada sobre la ruta hacia Vaca Muerta y absorbe buena parte de la migración que llega a la provincia. Solo en el primer semestre de este año, Neuquén registró más de 13 mil cambios de domicilio desde otros distritos. Ese crecimiento se nota en las aulas, en las redes de agua y cloacas y también en la demanda de atención en salud mental.

Centenario va a tener más de 37 mil votantes en esta elección.

El propio Plan Provincial de Salud 2024-2027 identifica los consumos problemáticos como uno de los problemas prioritarios de la provincia.

Una red que se amplía en el interior

El de Centenario forma parte de una serie de dispositivos de salud mental que la Provincia levanta en el interior. En Senillosa, un Centro de Día de 501 metros cuadrados ya superaba el 70% de avance a comienzos de octubre, según el ministro de Salud, Martín Regueiro.

Esa obra tiene una inversión provincial superior a los 1.324 millones de pesos. En Zapala avanza un dispositivo de inclusión habitacional de 400 metros cuadrados para personas con padecimientos mentales que están en condiciones de dejar una institución pero no tienen dónde vivir. En Añelo ya funciona un Centro de Día construido con un aporte de 212 millones de pesos de Pluspetrol.

Los centros de día existen en Neuquén desde 2014. Se crearon a partir de la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, a través de la ley provincial 3182.