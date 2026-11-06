El hombre que decapitó a su gato y mató a un perro fue imputado: tuvo un brote y ordenaron su internación

El hombre que mató a un gato y un perro en Cuencia XVI quedó imputado por el delito de maltrato animal y, además, ordenaron su internación por al menos 15 días mientras avanza la investigación . Las autoridades tomaron conocimiento del hecho a través de una alerta vecinal , ya que fueron varios los residentes de la zona quienes escucharon al sujeto gritando a todo pulmón en horas de la madrugada.

El escalofriante episodio tuvo lugar el lunes 2 de noviembre a las 5 de la mañana aproximadamente . Cuando personal de la Comisaría 18° arribó a la vivienda del sospechoso, quien no se encontraba en el lugar en ese momento, encontró un gato decapitado y un perro asesinado . Las diligencias comenzaron ese mismo día por la mañana recabando información de vecinos y familiares porque en la casa no había personas.

En tanto que la audiencia se realizó el jueves en la ciudad de Neuquén . Allí, la fiscal del caso, Julieta González , le formuló cargos al sujeto -identificado con sus iniciales D.F.- por hechos de maltrato animal .

Según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, el imputado agredió a ambos animales y los mató. La investigación incluye distintas evidencias, entre ellas registros fílmicos, entrevistas y los resultados de las necropsias realizadas por personal municipal.

Sebastian Fariña Petersen

Durante la audiencia, González explicó que el hombre fue entrevistado por profesionales médicos del Poder Judicial y la evaluación determinó que atravesó un brote psicótico al momento de matar a su gato y un perro.

A partir de ese diagnóstico, la fiscal solicitó que permanezca internado durante 15 días, con el objetivo de abordar su cuadro de salud mental mientras avanza la investigación. La imputación se encuadró en los artículos 1 y 3 de la Ley 14.346, que sanciona los actos de maltrato y crueldad contra los animales, en carácter de autor.

La audiencia fue dirigida por el juez de garantías Juan Manuel Kees, quien tuvo por formulados los cargos y dispuso la internación solicitada.

Mató al gato, al perro y huyó

Según explicaron fuentes policiales, el lunes por la madrugada recibieron el llamado de una persona quien aseguró haber escuchado a un vecino que vociferaba frases que daban cuenta de una alucinación, por lo que la primera hipótesis apuntó a que sufría "problemas de salud mental o adicción".

Por su parte, el hijastro de la persona involucrada tomó conocimiento a partir de testimonios de los vecinos que pedían que alguien se acerque y colaboró con la investigación policial para ubicarlo.

Sebastián Fariña Petersen

Allanamientos por maltrato animal en Neuquén

Dos perros que se encontraban en malas condiciones de salud y sin contar con elementos básicos para su cuidado fueron rescatados durante dos allanamientos realizados en distintos barrios de la ciudad de Neuquén. Los animales, un macho de avanzada edad y una perra mestiza, quedaron bajo resguardo de Bienestar Animal de la Municipalidad, donde recibirán atención y los cuidados necesarios para favorecer su recuperación.

Los procedimientos se llevaron adelante en el marco de investigaciones por presunto maltrato animal y fueron realizados por personal de la División Delitos Ambientales de la Policía de Neuquén, en un trabajo conjunto con la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y el área municipal de Bienestar Animal.

Uno de los allanamientos tuvo lugar en una vivienda del barrio Melipal y el segundo en el barrio Bouquet Roldán. En ambos domicilios, los efectivos constataron situaciones que requirieron una intervención inmediata.

El subcomisario Jonathan Malabe explicó que en el primer domicilio ubicado en el barrio Melipal encontraron a un perro macho de avanzada edad que presentaba un delicado estado general con extrema delgadez. El animal tenía una condición corporal extremadamente baja.

El segundo procedimiento se realizó en el barrio Bouquet Roldán. Allí, los efectivos encontraron a una perra mestiza que tampoco contaba con las condiciones mínimas necesarias para su cuidado. De acuerdo con lo informado por Malabe, el animal tampoco tenía agua ni alimento disponible y el lugar que funcionaba como refugio era precario.