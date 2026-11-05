Renunció el presidente de Paraguay, Santiago Peña en medio de un escándalo

En las últimas horas habían pedido un juicio político en su contra. El mandatario tenía mandato hasta el año 2028.

El presidente de Paraguay , Santiago Peña , anunció su renuncia al cargo en horas del mediodía de este jueves. Su decisión se da en medio de un escándalo por la quiebra e intervención del banco más grande del país, Ueno Bank y la presentación de un pedido de juicio político.

Peña renunció un día después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera la resolución de Ueno Bank y horas después de que la oposición presentara el libelo acusatorio contra el mandatario y su vicepresidente.

El presidente paraguayo había asumido el cargo el 15 de agosto de 2023 y su mandato terminaba en 2028. Y fue accionista de Ueno Holding hasta 2025.

Ahora, el vicepresidente Pedro Alliana será quien debe asumir el cargo en su reemplazo para completar el mandato presidencial.

Así anunciaba Santiago Peña su renuncia como presidente de Paraguay

Peña tomó la decisión en medio del escándalo por la intervención del banco más grande del país, que dejó a millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos.

"Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Con el corazón puesto en el Paraguay y con la convicción de que nuestra República siempre debe estar por encima de cualquier persona o circunstancia", comenzó el video grabado por el mandatario en la casa presidencial Mburuvicha Róga.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas. Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay", agregó en su video explicando los motivos detrás de esta crucial decisión.

Votación unánime para el juicio político a Peña y su vicepresidente Pedro Alliana

Los legisladores anticipan una votación unánime para aprobar el juicio político y la Fiscalía General del Estado ya prepara una denuncia penal contra Peña.

La Cámara de Diputados vive una sesión caliente tras el escándalo de Ueno Bank, cuya intervención por parte del Banco Central dejó congelados los ahorros de cientos de miles de personas y desató protestas en Asunción.

En este contexto, se conoció que el Partido Colorado anunció que acompañaría el juicio político. El presidente del partido Horacio Cartes, antiguo padrino político de Peña, lo anunció a través de X: "No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados", aseguró.

La oposición sostiene que el problema excede la devolución de los depósitos. "Ya no se trata de dinero, se trata de confianza", afirmó la diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida, una de las impulsoras del pedido, quien confirmó que se espera un voto unánime para aprobar el juicio político.

"Estamos prácticamente a sala llena, no llegamos a los 80 porque dos están pendientes de jurar porque asumieron como intendentes, somos actualmente 78 y en sala 77, hay unanimidad y esto se va a traducir en votos", dijo en diálogo con la radio local 730 AM.

Según adelantó, los diputados Rodrigo Blanco, Pedro Gómez, Billy Vaesken, Raúl Benítez, Rocío Vallejo y Mauricio Espínola serán los fiscales acusadores.

El fiscal general Emiliano Rolón Fernández derivó la denuncia contra el mandatario a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, a fin de que el equipo designado para investigar el caso Ueno Bank también indague posibles responsabilidades de Peña en el esquema de corrupción.