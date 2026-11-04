Al límite en la Ruta 7: quiso adelantarse y terminó volcando

El siniestro vial ocurrió este miércoles por la mañana. En el lugar trabajó personal de la Policía de la provincia de Neuquén.

El siniestro vial se produjo en las primeras horas de la mañana del miércoles.

Un conductor apurado y una maniobra imprudente terminaron provocando un accidente de tránsito en plena Ruta Provincial 7. El siniestro vial se registró este miércoles 4 de noviembre por la mañana a l a altura de la Picada 17 .

De acuerdo a la información confirmada por LM Neuquén , el hecho ocurrió alrededor de las 8 horas en la localidad de San Patricio del Chañar . En el lugar i ntervino personal de la División Tránsito Añelo.

Por razones que son materia de investigación, el conductor de una camioneta Toyota Hilux blanca intentó realizar una maniobra de sobrepaso sobre la ruta. Como consecuencia de este accionar, el vehículo salió despedido de la cinta asfáltica y terminó volcando al costado del camino con las ruedas para arriba.

En el interior del rodado se encontraba otro masculino que acompañaba al protagonista. Según se supo, se trataría de vecinos de la localidad.

Gentileza: Chañar Digital

Montaron un operativo de asistencia para los ocupantes del vehículo

Tras recibir el aviso del accidente de tránsito, personal policial intervino y montó un operativo con el objetivo de asistir a los dos involucrados.

Este miércoles por la tarde, se conoció que ninguno de los ocupantes sufrió heridas de gravedad.

Además, se confirmó que el siniestro vial dejó únicamente daños materiales.

Mordió la banquina, dio seis tumbos, se cruzó de carril y dos personas fueron trasladadas

Un impresionante y peligroso vuelco se registró este martes al mediodía sobre la Ruta Nacional 237 cuando una conductora perdió el control del vehículo, dio varios giros, se cruzó de carril y terminó con las ruedas para arriba. Como consecuencia del siniestro vial, sus ocupantes debieron ser asistidos y trasladados al hospital local.

De acuerdo a la información comunicada por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila, el accidente de tránsito se produjo a las 12:36 horas sobre el kilómetro 1408 del camino.

Por motivos que son materia de investigación, una pareja que circulaba a bordo de un automóvil marca Honda HR-V negro terminó protagonizando el accidente de tránsito.

Ante la gravedad del vuelco, se montó un operativo que estuvo coordinado por la División Tránsito de Piedra del Águila, profesionales del hospital local y voluntarios del cuerpo de bomberos.

Dos personas fueron trasladas al hospital tras el vuelco. Gentileza: Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila.

Cómo se produjo el accidente

En diálogo con LM Neuquén, el subcomisario Raúl Levio, a cargo de la División Tránsito de Piedra del Águila, explicó que el accidente de tránsito fue protagonizado por una pareja que circulaba a bordo de “un Honda que se movilizaba desde Buenos Aires con destino a Bariloche”.

En su interior se trasladaban las dos personas mayores de edad, un masculino y una femenina, siendo esta última la que conducía el rodado involucrado.

Consultado sobre los motivos que originaron el siniestro detalló: “Habría perdido el control del vehículo, tras lo cual mordió banquina, se cruzó de carril y se produjo el vuelco”.

“Tras dar seis tumbos, quedó con las cuatro ruedas mirando hacia el cielo”, agregó. “Tras dar seis tumbos, quedó con las cuatro ruedas mirando hacia el cielo”, agregó.

Sin embargo, los resultados de las pericias realizadas en el lugar serán las que lograrán determinar las causas del siniestro.

Tras recibir la alerta por el accidente de tránsito, se montó un operativo coordinado por los distintos organismos de emergencias. Como medida preventiva y ante la gravedad del vuelco, ambos ocupantes fueron asistidos en el lugar derivados al hospital local para una mejor atención médica.

Consultado sobre el estado de salud de las víctimas, el jefe policial confirmó este martes por la tarde a LM Neuquén que ambas personas se encuentran estables.