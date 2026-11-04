Cómo quedó el Congreso de Estados Unidos tras la victoria demócrata y el fin del dominio republicano

Los demócratas lograron la mayoría en ambas Cámaras, ganando incluso en bastiones republicanos. Trump aceptó la derrota y llega una etapa de negociaciones.

En la Cámara de Representantes, los demócratas reúnen 220 bancas contra 129 de los republicanos.

En una jornada electoral histórica, los demócratas arrebataron a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, infligiendo un severo golpe a la administración de Donald Trump . El avance opositor se consolidó en estados que tradicionalmente habían votado al partido republicano, marcando un punto de inflexión en la gestión del mandatario.

"Estoy un poco sorprendido. Pensé que lo haríamos mejor", dijo Trump al conocer el triunfo demócrata. Tras admitir la derrota, ha dicho que aceptará los resultados. El triunfo significa un gran cambio en el poder de Washington y condiciona al presidente para impulsar su agenda, por lo que deberá trabajar en negociaciones con la oposición .

En la Cámara de Representantes, los demócratas reúnen 220 bancas contra 129 de los republicanos. Todavía quedan 86 escaños por definirse y la oposición ya logró la mayoría de 218 para quedarse con el control de la Cámara Baja.

En tanto en el Senado, el Partido Demócrata consiguió el control con 54 bancas contra 44 del Partido Republicano. Todavía quedan seis escaños por definirse. En la Cámara de Representantes, los demócratas suman 225 bancas frente a 138 de los republicanos, con 73 todavía pendientes de definición.

La jornada electoral incluyó comicios para gobernador en 36 estados. En ese mapa, los demócratas consiguieron triunfos importantes y lograron cambiar el signo político de algunas administraciones.

El partido demócrata ganó en estados tradicionalmente republicanos

Entre los resultados más importantes para la oposición se destacan las victorias de Jon Ossoff en Georgia y Roy Cooper en Carolina del Norte, además de los triunfos demócratas en Iowa y New Hampshire. Texas, Kansas y Carolina del Sur eligieron senadores demócratas por primera vez en décadas.

En un resultado histórico, James Talarico se convirtió en el primer senador demócrata elegido por Texas en 38 años. La demócrata Annie Andrews ganó sorpresivamente la elección al Senado por Carolina del Sur frente a la republicana Darline Graham, según las proyecciones de las cadenas CNN y NBC News.

El último demócrata que ganó una elección al Senado por ese estado del sudeste fue Firtz Hollings en 1998.

La inflación y la guerra contra Irán, los motivos para no acompañar al partido de Trump

El descontento de los estadounidenses con la inflación y la frustración por el costo de la vida, los aranceles y la guerra contra Irán han golpeado al espacio republicano.

Otro de los resultados destacados fue el de Indiana, donde el demócrata JD Ford derrotó a la congresista republicana Victoria Spartz y conquistó un distrito en el que Trump había obtenido una ventaja de 17 puntos dos años antes.

En Nevada, la demócrata Teresa Benitez-Thompson encabeza el conteo en el segundo distrito congresional, frente al republicano David Flippo. De mantener la ventaja, sería la primera vez que los demócratas ganan ese distrito desde su creación, en 1981.

La nueva composición del Congreso comenzará a funcionar en enero de 2027. Con el control del Congreso, los demócratas poseen ahora la capacidad de impulsar investigaciones sobre la administración de Trump, incluyendo el manejo de fondos de ayuda financiera y el negocio petrolero venezolano. Estas acciones institucionales podrían condicionar los próximos años de gobierno y la agenda legislativa.

El anuncio de Donald Trump tuvo lugar durante la convención nacional del Partido Republicano en Dallas.

El trumpismo, si bien conserva una identidad política definida y una base electoral sólida, demostró sus límites al no poder traducirse en una mayoría social permanente. El retroceso en sectores jóvenes y minorías electorales plantea interrogantes sobre la sustentabilidad de su proyecto político a largo plazo, especialmente de cara a futuras elecciones presidenciales.