Tomaba alcohol en la calle con amigos y terminó preso: la insólita detención que delató a un prófugo

Un control de rutina en plena tarde terminó descubriendo a un sospechoso con pedido de captura.

Un procedimiento de rutina realizado por la Policía del Neuquén terminó con la detención de un hombre que era intensamente buscado por las autoridades provinciales . El sospechoso , sobre quien pesaba una orden de captura vigente dictada en el marco de una investigación penal por delitos contra la propiedad, fue interceptado en pleno mediodía por efectivos pertenecientes a la Comisaría 1° mientras tomaba alcohol en la vía pública junto a otros dos sujetos.

El episodio tuvo lugar exactamente a las 12:45 del domingo 1 de noviembre , en la intersección de las calles Independencia y Río Diamante , en la ciudad de Neuquén . En esa esquina, un patrullero que realizaba tareas de prevención advirtió la presencia de los tres individuos consumiendo alcohol al aire libre .

Los efectivos descendieron del vehículo oficial para proceder a la correcta identificación de los sospechosos y verificar si existía alguna anomalía respecto de sus antecedentes . De esta manera, recabaron la documentación personal de los presentes y cursaron los datos en tiempo real a la central de comunicaciones.

La consulta procesada a través del Centro de Análisis Criminal de la fuerza provincial arrojó un resultado positivo e inmediato sobre uno de los sujetos. Los registros de la base informática confirmaron que el hombre poseía una orden de detención firme emitida previamente por la Justicia, relacionada con una causa penal en la que se investigan los delitos de hurto de vehículos y de carga transportada.

Esta modalidad delictiva involucra habitualmente la sustracción de rodados estacionados, así como el apoderamiento indebido de mercaderías destinadas al transporte y la distribución comercial.

Frente a la confirmación de la medida judicial pendiente, los uniformados procedieron a su inmediata detención. Posteriormente, el sospechoso fue introducido en el móvil policial y trasladado directamente hacia la sede de la Comisaría 1°.

En la dependencia policial se llevaron a cabo las actuaciones administrativas de rigor, que incluyeron la constatación de su identidad y el fichaje dactiloscópico.

El sujeto quedó tras las rejas y fue puesto a disposición de la Justicia, que se encargará de determinar los pasos procesales a seguir y coordinará la fecha para la audiencia en la sede del fuero penal.

Robó una verdulería, incumplió la prisión domiciliaria y terminó preso

Después de abandonar sin autorización la vivienda de un familiar donde debía permanecer detenido imputado por cometer un robo a punta de revólver una verdulería, fue buscado por la Policía y finalmente localizado en la vía pública. Ahora, el sujeto deberá continuar detenido bajo prisión preventiva.

La decisión estuvo a cargo del Juez de Garantías Juan Guaita, quien decidió hacer lugar a la solicitud de Fiscalía. De esta manera, la prisión domiciliaria dejó de ser una alternativa para aquel hombre imputado por el violento robo con arma de fuego.

La medida mantiene el plazo que había sido prorrogado anteriormente y que se extiende hasta febrero de 2027. Entre los antecedentes mencionados por la Fiscalía figura una condena previa por robo con armas.

El incumplimiento fue advertido luego de que el padre del acusado llamara a la Policía para informar que su hijo se había retirado del domicilio. Según expuso la Fiscalía, el hombre, identificado por sus iniciales como S.G., se había marchado voluntariamente junto a una mujer que también está imputada en la misma causa.

Personal de la Comisaría Tercera intervino y comenzó a buscarlo. Finalmente, los efectivos lo demoraron en inmediaciones de las calles Mascardi y avenida del Trabajador.

El caso llegó a una audiencia realizada el viernes por la noche. Allí, el asistente letrado Emilio Briguglio pidió agravar las medidas de coerción al considerar que los riesgos procesales que habían motivado la prisión domiciliaria seguían vigentes y que el incumplimiento demostraba que esa modalidad ya no era suficiente.