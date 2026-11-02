Robó una verdulería, le gatilló al comerciante tres veces, incumplió la prisión domiciliaria y terminó preso.

Su padre llamó a la Policía porque había abandonado la prisión domiciliaria. El hombre junto a su pareja están imputados por el violento robo a mano armada.

Después de abandonar sin autorización la vivienda de un familiar donde debía permanecer detenido imputado por cometer un robo a punta de revólver una verdulería , fue buscado por la Policía y finalmente localizado en la vía pública. Ahora deberá continuar detenido bajo prisión preventiva .

La decisión estuvo a cargo del Juez de Garantías Juan Guaita quien decidió hacer lugar a la solicitud de Fiscalía. De esta manera la prisión domiciliaria dejó de ser una alternativa para aquel hombre imputado por el violento robo con arma de fuego.

La medida mantiene el plazo que había sido prorrogado anteriormente y que se extiende hasta febrero de 2027 . Entre los antecedentes mencionados por la Fiscalía figura una condena previa por robo con armas.

Su padre alertó a la Policía y fue capturado

El incumplimiento fue advertido luego de que el padre del acusado llamara a la Policía para informar que su hijo se había retirado del domicilio. Según expuso la Fiscalía, el hombre, identificado por sus iniciales como S.G., se había marchado voluntariamente junto a una mujer que también está imputada en la misma causa.

Personal de la Comisaría Tercera intervino y comenzó a buscarlo. Finalmente, los efectivos lo demoraron en inmediaciones de las calles Mascardi y avenida del Trabajador.

El caso llegó a una audiencia realizada el viernes por la noche. Allí, el asistente letrado Emilio Briguglio pidió agravar las medidas de coerción al considerar que los riesgos procesales que habían motivado la prisión domiciliaria seguían vigentes y que el incumplimiento demostraba que esa modalidad ya no era suficiente.

El robo a la verdulería y las amenazas con un revólver

El hecho por el que está imputado ocurrió el 27 de junio de 2026, alrededor de las 11:20, en una verdulería ubicada en la esquina de Salto Grande y Padre Mascardi. De acuerdo con la acusación fiscal, una mujer ingresó al comercio mientras S.G. permanecía en la puerta. Una vez adentro, apuntó con un revólver al comerciante y le exigió dinero. La víctima entregó 20.000 pesos.

Pero la secuencia no terminó con el robo. Cuando la mujer se retiró, S.G. ingresó al local, amenazó con destruirlo y exigió que borraran las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Esa misma tarde, cerca de las 17:40, ambos regresaron al comercio y ofrecieron venderle el arma al comerciante por 700.000 pesos. Ante la negativa, la mujer volvió a exhibir el revólver y el hombre abrió el tambor para mostrar que tenía una munición.

Luego lo cerró y accionó el gatillo al menos tres veces en dirección a la pared donde se encontraba la víctima. Los disparos no se produjeron, pero la maniobra fue parte de las amenazas denunciadas.

Lo encontraron con un revólver calibre 38

Ese mismo día, durante un patrullaje preventivo, efectivos policiales intentaron identificar a la pareja. S.G. escapó y fue alcanzado en inmediaciones de Mascardi y Salto Grande.

Durante el forcejeo con los policías, se le cayó de entre sus prendas un revólver calibre 38 que tenía un proyectil percutado en el tambor.

La causa tiene como imputados a ambos integrantes de la pareja por el robo con arma de fuego y la tenencia ilegal de arma. Ahora, tras el incumplimiento de la prisión domiciliaria, la situación procesal de S.G. se agravó: deberá permanecer en prisión preventiva hasta febrero de 2027. En tanto, no se informó la actualización de la situación de la pareja.

Grave ataque en una verdulería: cuatro mujeres la golpearon, rociaron con alcohol y le cortaron el pelo frente a su hijo

Una comerciante de 32 años fue víctima de un violento ataque dentro de su propia verdulería, en el barrio Confluencia Urbana. Según denunció y relató su abogada, cuatro mujeres ingresaron al local, la llevaron por la fuerza hasta el sector del depósito y la golpearon durante más de 20 minutos. Durante la agresión le cortaron el pelo con tijeras, la amenazaron con lastimarle el rostro y la rociaron con alcohol.

Todo ocurrió mientras su hijo de 7 años estaba en el comercio y presenciaba la situación. El niño comenzó a llorar y a pedir a los gritos que soltaran a su mamá.

Belén Albarracín, abogada de la víctima, aseguró que el ataque no habría sido producto de una situación espontánea, sino que, de acuerdo con los elementos que pudieron reconstruir hasta el momento, habría existido una planificación previa y una distribución de roles entre las cuatro agresoras.

La abogada señaló que las cámaras instaladas en el local permiten observar parte de la vereda y el sector cercano a la caja, pero no el lugar donde finalmente se produjo la mayor parte de la agresión. "Lo que nosotros entendemos y analizamos es que fue un hecho totalmente premeditado", sostuvo Albarracín en diálogo con LM Neuquén.

De acuerdo con su reconstrucción, una de las mujeres habría permanecido en el exterior o cumpliendo funciones de vigilancia, mientras las otras ingresaban para atacar a la comerciante. Además, otra de las integrantes habría registrado parte de la agresión con su teléfono celular.

Golpes, tijeras y amenazas

La comerciante fue golpeada con puños en distintas partes del cuerpo y recibió lesiones en el rostro. Además, durante el ataque le cortaron todo el cabello.

Uno de los aspectos que más preocupa a la familia y a su abogada es que la mujer había sido operada de su ojo izquierdo pocos días antes del ataque. Según relató Albarracín, durante la agresión las mujeres la amenazaron con utilizar las tijeras para cortarle o apuñalarla si gritaba. También la rociaron con alcohol. La abogada sostuvo que, por lo relatado por la víctima, existió la amenaza de prenderla fuego.

La situación terminó cuando un vecino ingresó al comercio y escuchó los gritos del niño. Su intervención habría interrumpido el ataque y provocado que las agresoras abandonaran rápidamente el lugar y no la prendieran fuego. "Fue un momento muy traumático para ella y para la criatura", describió la abogada.