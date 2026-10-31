El hecho ocurrió en un local de celulares del centro de la ciudad. Uno de los sospechosos resultó herido de bala y el otro se entregó.

Asalto, tiros y una toma de rehén en Zárate: dos detenidos tras un violento enfrentamiento con la Policía

Un asalto a un comercio de venta de celulares terminó en un enfrentamiento armado y una toma de una rehén este sábado en pleno centro de Zárate , provincia de Buenos Aires. El episodio ocurrió alrededor de las 12.30 y movilizó a un importante operativo policial que terminó con dos jóvenes detenidos.

Según las primeras informaciones, el episodio tuvo lugar este sábado en un comercio ubicado sobre la calle Justa Lima, en una zona céntrica y comercial de la localidad bonaerense. Los sospechosos, de aproximadamente 20 años y oriundos de Garín, ingresaron a un local de electrónicos con fines de robo.

Sin embargo, el dueño del comercio se resistió y los delincuentes emprendieron la huida. Durante el episodio, una joven quedó retenida como rehén, en medio de una situación de extrema tensión.

Cómo fue el operativo policial en pleno centro de Zárate

La intervención policial derivó en un intercambio de disparos. Uno de los asaltantes recibió impactos de bala en una pierna y un brazo, por lo que fue trasladado al Hospital Virgen del Carmen, donde permanece internado. El segundo involucrado se entregó a los efectivos.

En declaraciones televisivas a TN, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, describió la situación como un episodio complejo que ocurrió en una zona muy transitada de la ciudad. Según explicó, los efectivos desplegaron un cerrojo para rodear a los sospechosos y sorprenderlos por detrás.

"Fue una situación compleja en pleno centro. Si la Policía no la hubiera controlado como la controló, hubiera sido peor", sostuvo el jefe comunal.

Matzkin también indicó que el dueño del comercio recibió un culatazo durante el asalto, aunque se encontraba fuera de peligro. La joven que fue tomada como rehén tampoco sufrió heridas, aunque atravesó una situación traumática.

"Se resolvió en un minuto, en menos de 100 metros", señaló el intendente al referirse al procedimiento. Además, destacó que los efectivos soportaron los disparos de los delincuentes sin responder con sus armas para evitar herir a la rehén que era arrastrada por el cuello.

Presos tomaron de rehén a un penitenciario

Un agente del Servicio Penitenciario de Mendoza (SPM) fue tomado como rehén por dos presos en el penal de Boulogne Sur Mer, en un episodio que comenzó durante la madrugada del 28 de octubre y se resolvió a las 8.30. En medio de la situación, la madre y la tía del uniformado murieron en un siniestro vial cuando viajaban hacia el establecimiento para acompañarlo.

La víctima fue identificada como Mauro Alejandro Zugasti. Los dos internos, Ramiro Colucci y Claudio González Flores, lo retuvieron en un patio de la cárcel y utilizaron su teléfono celular para publicar un video en su perfil de TikTok. Según informó el director general del SPM, Eduardo Orellana, los presos también le exigieron dinero a la familia del agente.

Mientras se desarrollaba el conflicto, los familiares de Zugasti se dirigían al penal desde la localidad de La Paz. La camioneta en la que viajaban chocó contra un árbol en medio de las intensas lluvias y la caída de granizo.

Cómo fue el accidente fatal en Ruta 7: iban a ver a un familiar que había sido tomado de rehén y murieron.

“Según manifestó el conductor de la camioneta, debido a las intensas lluvias y la caída de granizo, perdió el control del rodado mientras trasladaba a cuatro personas. Como consecuencia del impacto, dos mujeres que viajaban en la parte trasera fallecieron en el lugar”, informaron desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza a LA NACION.