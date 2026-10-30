Neuquén
19°
  • Dolar oficial $ 1.535,0
  • Dolar informal $ 1.555,0
  • Dolar CCL $ 1.620,5
  • Dolar MEP $ 1.542,5
  • Riesgo país 648,0
País
La Mañana Juegos de Azar

Resultados de las quinielas de hoy 30 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Resultados de las quinielas de hoy 30 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Viernes, 30 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 3422
1° 3422, 2° 5994, 3° 0750, 4° 1514, 5° 9448, 6° 9032, 7° 1539, 8° 6547, 9° 7276, 10° 2136, 11° 2629, 12° 4489, 13° 7072, 14° 0048, 15° 7928, 16° 2548, 17° 8320, 18° 4029, 19° 4646, 20° 9758

El Primero

Cabeza: 1003
1° 1003, 2° 3248, 3° 5541, 4° 2637, 5° 4568, 6° 3796, 7° 1712, 8° 2835, 9° 9264, 10° 3448, 11° 1053, 12° 1582, 13° 9877, 14° 4464, 15° 3080, 16° 9727, 17° 4612, 18° 4254, 19° 2658, 20° 1920

La Matutina

Cabeza: 7405
1° 7405, 2° 6343, 3° 4282, 4° 7041, 5° 9805, 6° 8286, 7° 7789, 8° 1311, 9° 0183, 10° 7915, 11° 0579, 12° 3385, 13° 6988, 14° 9288, 15° 9402, 16° 4940, 17° 4052, 18° 2908, 19° 4506, 20° 3320

La Vespertina

Cabeza: 4160
1° 4160, 2° 9486, 3° 7547, 4° 6770, 5° 1698, 6° 8531, 7° 1455, 8° 4101, 9° 7546, 10° 0782, 11° 0361, 12° 3742, 13° 8930, 14° 3642, 15° 9013, 16° 8401, 17° 8026, 18° 7873, 19° 7924, 20° 5971

La Nocturna

Cabeza: 3907
1° 3907, 2° 9774, 3° 1028, 4° 2389, 5° 0056, 6° 7754, 7° 3494, 8° 6868, 9° 2946, 10° 5688, 11° 4227, 12° 2402, 13° 6513, 14° 1037, 15° 1444, 16° 3847, 17° 6045, 18° 5334, 19° 8102, 20° 3923

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 6016
1° 6016, 2° 7385, 3° 2166, 4° 9300, 5° 3247, 6° 7080, 7° 1252, 8° 5572, 9° 5216, 10° 3229, 11° 9990, 12° 6641, 13° 4711, 14° 5370, 15° 9760, 16° 3579, 17° 5732, 18° 7588, 19° 1434, 20° 2461

El Primero

Cabeza: 6942
1° 6942, 2° 5512, 3° 0602, 4° 0493, 5° 0279, 6° 2036, 7° 0280, 8° 2881, 9° 2806, 10° 2679, 11° 5785, 12° 8971, 13° 3580, 14° 9379, 15° 0382, 16° 1100, 17° 3676, 18° 3042, 19° 3937, 20° 2150

La Matutina

Cabeza: 6500
1° 6500, 2° 3403, 3° 9092, 4° 3554, 5° 3775, 6° 7093, 7° 7070, 8° 2247, 9° 5411, 10° 2485, 11° 5383, 12° 5704, 13° 7458, 14° 6013, 15° 3842, 16° 8754, 17° 8730, 18° 9344, 19° 8348, 20° 7850

La Vespertina

Cabeza: 0817
1° 0817, 2° 6816, 3° 0064, 4° 3010, 5° 4174, 6° 2102, 7° 4430, 8° 0703, 9° 2277, 10° 1936, 11° 3885, 12° 7849, 13° 9862, 14° 1270, 15° 8156, 16° 3075, 17° 4537, 18° 9734, 19° 3297, 20° 5858

La Nocturna

Cabeza: 2421
1° 2421, 2° 7311, 3° 9205, 4° 4401, 5° 7301, 6° 5931, 7° 1447, 8° 0254, 9° 7281, 10° 4953, 11° 5403, 12° 0558, 13° 0351, 14° 4958, 15° 6051, 16° 2762, 17° 3371, 18° 1625, 19° 2740, 20° 3945

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 1057
1° 1057, 2° 7041, 3° 0113, 4° 2781, 5° 5041, 6° 3225, 7° 2997, 8° 1040, 9° 5747, 10° 7048, 11° 9221, 12° 9122, 13° 5751, 14° 0561, 15° 6708, 16° 3342, 17° 3863, 18° 9952, 19° 0546, 20° 8767

El Primero

Cabeza: 5489
1° 5489, 2° 2026, 3° 5987, 4° 8118, 5° 3255, 6° 0596, 7° 8833, 8° 9557, 9° 5873, 10° 1373, 11° 2249, 12° 4981, 13° 5646, 14° 8018, 15° 4517, 16° 9495, 17° 8395, 18° 6516, 19° 1022, 20° 1114

La Matutina

Cabeza: 4888
1° 4888, 2° 1932, 3° 8705, 4° 7368, 5° 9135, 6° 1370, 7° 3272, 8° 0673, 9° 2830, 10° 2837, 11° 2181, 12° 6973, 13° 3781, 14° 4525, 15° 8864, 16° 3402, 17° 5578, 18° 6067, 19° 3860, 20° 2834

La Vespertina

Cabeza: 0305
1° 0305, 2° 0013, 3° 9083, 4° 4058, 5° 4560, 6° 6173, 7° 8192, 8° 0218, 9° 7232, 10° 9486, 11° 4591, 12° 2111, 13° 3503, 14° 7369, 15° 5433, 16° 3821, 17° 9698, 18° 9128, 19° 7989, 20° 7528

La Nocturna

Cabeza: 2979
1° 2979, 2° 1065, 3° 5774, 4° 0562, 5° 5148, 6° 9120, 7° 7179, 8° 3143, 9° 3577, 10° 7582, 11° 1172, 12° 6028, 13° 0926, 14° 2244, 15° 9359, 16° 3255, 17° 3812, 18° 9486, 19° 8532, 20° 6893

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 0784
1° 0784, 2° 7164, 3° 5979, 4° 7097, 5° 9216, 6° 4594, 7° 4206, 8° 6459, 9° 9468, 10° 2693, 11° 9887, 12° 1549, 13° 7246, 14° 0836, 15° 0802, 16° 2733, 17° 9769, 18° 6132, 19° 4627, 20° 3051

El Primero

Cabeza: 6364
1° 6364, 2° 0857, 3° 7013, 4° 9905, 5° 5431, 6° 6071, 7° 7762, 8° 6799, 9° 6170, 10° 2172, 11° 8263, 12° 2828, 13° 9674, 14° 3487, 15° 4326, 16° 7735, 17° 0543, 18° 5415, 19° 8201, 20° 4318

La Matutina

Cabeza: 5879
1° 5879, 2° 0564, 3° 8780, 4° 4272, 5° 5124, 6° 4552, 7° 7828, 8° 2836, 9° 8568, 10° 0168, 11° 6718, 12° 0980, 13° 0687, 14° 2802, 15° 9177, 16° 5042, 17° 4699, 18° 9111, 19° 4310, 20° 9460

La Vespertina

Cabeza: 9810
1° 9810, 2° 4509, 3° 2271, 4° 6534, 5° 8985, 6° 1961, 7° 9608, 8° 9489, 9° 7089, 10° 5702, 11° 6714, 12° 3389, 13° 2587, 14° 6424, 15° 9207, 16° 4075, 17° 5191, 18° 3155, 19° 4167, 20° 3922

La Nocturna

Cabeza: 6066
1° 6066, 2° 7170, 3° 7768, 4° 6937, 5° 6230, 6° 5929, 7° 0178, 8° 7785, 9° 0808, 10° 7689, 11° 8981, 12° 0478, 13° 5305, 14° 6239, 15° 4627, 16° 9135, 17° 7154, 18° 3065, 19° 6512, 20° 3307

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 5841
1° 5841, 2° 4367, 3° 9127, 4° 4962, 5° 5578, 6° 5420, 7° 3102, 8° 8774, 9° 3456, 10° 7563, 11° 9163, 12° 2554, 13° 4474, 14° 8771, 15° 0276, 16° 3255, 17° 0544, 18° 0018, 19° 2584, 20° 7920

El Primero

Cabeza: 5514
1° 5514, 2° 5397, 3° 5913, 4° 2039, 5° 4492, 6° 6695, 7° 9342, 8° 5507, 9° 8171, 10° 4967, 11° 4571, 12° 3513, 13° 5059, 14° 8325, 15° 0634, 16° 2126, 17° 2229, 18° 0962, 19° 5559, 20° 5736

La Matutina

Cabeza: 3509
1° 3509, 2° 5449, 3° 8929, 4° 2689, 5° 4585, 6° 1465, 7° 5220, 8° 3760, 9° 4846, 10° 5208, 11° 0834, 12° 2991, 13° 9575, 14° 4718, 15° 8655, 16° 7874, 17° 3538, 18° 8877, 19° 4898, 20° 3412

La Vespertina

Cabeza: 2197
1° 2197, 2° 9070, 3° 5994, 4° 8492, 5° 6398, 6° 5737, 7° 3151, 8° 1807, 9° 4016, 10° 1197, 11° 0135, 12° 3776, 13° 4690, 14° 9817, 15° 8044, 16° 5700, 17° 4446, 18° 7588, 19° 8510, 20° 3408

La Nocturna

Cabeza: 4182
1° 4182, 2° 9159, 3° 8416, 4° 1690, 5° 2809, 6° 8980, 7° 6957, 8° 2287, 9° 2656, 10° 9100, 11° 6119, 12° 9304, 13° 8323, 14° 8563, 15° 7064, 16° 6068, 17° 2918, 18° 4974, 19° 4918, 20° 3461

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel