Resultados de las quinielas de hoy 30 de octubre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Viernes, 30 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 3422
1° 3422, 2° 5994, 3° 0750, 4° 1514, 5° 9448, 6° 9032, 7° 1539, 8° 6547, 9° 7276, 10° 2136, 11° 2629, 12° 4489, 13° 7072, 14° 0048, 15° 7928, 16° 2548, 17° 8320, 18° 4029, 19° 4646, 20° 9758
El Primero
Cabeza: 1003
1° 1003, 2° 3248, 3° 5541, 4° 2637, 5° 4568, 6° 3796, 7° 1712, 8° 2835, 9° 9264, 10° 3448, 11° 1053, 12° 1582, 13° 9877, 14° 4464, 15° 3080, 16° 9727, 17° 4612, 18° 4254, 19° 2658, 20° 1920
La Matutina
Cabeza: 7405
1° 7405, 2° 6343, 3° 4282, 4° 7041, 5° 9805, 6° 8286, 7° 7789, 8° 1311, 9° 0183, 10° 7915, 11° 0579, 12° 3385, 13° 6988, 14° 9288, 15° 9402, 16° 4940, 17° 4052, 18° 2908, 19° 4506, 20° 3320
La Vespertina
Cabeza: 4160
1° 4160, 2° 9486, 3° 7547, 4° 6770, 5° 1698, 6° 8531, 7° 1455, 8° 4101, 9° 7546, 10° 0782, 11° 0361, 12° 3742, 13° 8930, 14° 3642, 15° 9013, 16° 8401, 17° 8026, 18° 7873, 19° 7924, 20° 5971
La Nocturna
Cabeza: 3907
1° 3907, 2° 9774, 3° 1028, 4° 2389, 5° 0056, 6° 7754, 7° 3494, 8° 6868, 9° 2946, 10° 5688, 11° 4227, 12° 2402, 13° 6513, 14° 1037, 15° 1444, 16° 3847, 17° 6045, 18° 5334, 19° 8102, 20° 3923
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 6016
1° 6016, 2° 7385, 3° 2166, 4° 9300, 5° 3247, 6° 7080, 7° 1252, 8° 5572, 9° 5216, 10° 3229, 11° 9990, 12° 6641, 13° 4711, 14° 5370, 15° 9760, 16° 3579, 17° 5732, 18° 7588, 19° 1434, 20° 2461
El Primero
Cabeza: 6942
1° 6942, 2° 5512, 3° 0602, 4° 0493, 5° 0279, 6° 2036, 7° 0280, 8° 2881, 9° 2806, 10° 2679, 11° 5785, 12° 8971, 13° 3580, 14° 9379, 15° 0382, 16° 1100, 17° 3676, 18° 3042, 19° 3937, 20° 2150
La Matutina
Cabeza: 6500
1° 6500, 2° 3403, 3° 9092, 4° 3554, 5° 3775, 6° 7093, 7° 7070, 8° 2247, 9° 5411, 10° 2485, 11° 5383, 12° 5704, 13° 7458, 14° 6013, 15° 3842, 16° 8754, 17° 8730, 18° 9344, 19° 8348, 20° 7850
La Vespertina
Cabeza: 0817
1° 0817, 2° 6816, 3° 0064, 4° 3010, 5° 4174, 6° 2102, 7° 4430, 8° 0703, 9° 2277, 10° 1936, 11° 3885, 12° 7849, 13° 9862, 14° 1270, 15° 8156, 16° 3075, 17° 4537, 18° 9734, 19° 3297, 20° 5858
La Nocturna
Cabeza: 2421
1° 2421, 2° 7311, 3° 9205, 4° 4401, 5° 7301, 6° 5931, 7° 1447, 8° 0254, 9° 7281, 10° 4953, 11° 5403, 12° 0558, 13° 0351, 14° 4958, 15° 6051, 16° 2762, 17° 3371, 18° 1625, 19° 2740, 20° 3945
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 1057
1° 1057, 2° 7041, 3° 0113, 4° 2781, 5° 5041, 6° 3225, 7° 2997, 8° 1040, 9° 5747, 10° 7048, 11° 9221, 12° 9122, 13° 5751, 14° 0561, 15° 6708, 16° 3342, 17° 3863, 18° 9952, 19° 0546, 20° 8767
El Primero
Cabeza: 5489
1° 5489, 2° 2026, 3° 5987, 4° 8118, 5° 3255, 6° 0596, 7° 8833, 8° 9557, 9° 5873, 10° 1373, 11° 2249, 12° 4981, 13° 5646, 14° 8018, 15° 4517, 16° 9495, 17° 8395, 18° 6516, 19° 1022, 20° 1114
La Matutina
Cabeza: 4888
1° 4888, 2° 1932, 3° 8705, 4° 7368, 5° 9135, 6° 1370, 7° 3272, 8° 0673, 9° 2830, 10° 2837, 11° 2181, 12° 6973, 13° 3781, 14° 4525, 15° 8864, 16° 3402, 17° 5578, 18° 6067, 19° 3860, 20° 2834
La Vespertina
Cabeza: 0305
1° 0305, 2° 0013, 3° 9083, 4° 4058, 5° 4560, 6° 6173, 7° 8192, 8° 0218, 9° 7232, 10° 9486, 11° 4591, 12° 2111, 13° 3503, 14° 7369, 15° 5433, 16° 3821, 17° 9698, 18° 9128, 19° 7989, 20° 7528
La Nocturna
Cabeza: 2979
1° 2979, 2° 1065, 3° 5774, 4° 0562, 5° 5148, 6° 9120, 7° 7179, 8° 3143, 9° 3577, 10° 7582, 11° 1172, 12° 6028, 13° 0926, 14° 2244, 15° 9359, 16° 3255, 17° 3812, 18° 9486, 19° 8532, 20° 6893
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 0784
1° 0784, 2° 7164, 3° 5979, 4° 7097, 5° 9216, 6° 4594, 7° 4206, 8° 6459, 9° 9468, 10° 2693, 11° 9887, 12° 1549, 13° 7246, 14° 0836, 15° 0802, 16° 2733, 17° 9769, 18° 6132, 19° 4627, 20° 3051
El Primero
Cabeza: 6364
1° 6364, 2° 0857, 3° 7013, 4° 9905, 5° 5431, 6° 6071, 7° 7762, 8° 6799, 9° 6170, 10° 2172, 11° 8263, 12° 2828, 13° 9674, 14° 3487, 15° 4326, 16° 7735, 17° 0543, 18° 5415, 19° 8201, 20° 4318
La Matutina
Cabeza: 5879
1° 5879, 2° 0564, 3° 8780, 4° 4272, 5° 5124, 6° 4552, 7° 7828, 8° 2836, 9° 8568, 10° 0168, 11° 6718, 12° 0980, 13° 0687, 14° 2802, 15° 9177, 16° 5042, 17° 4699, 18° 9111, 19° 4310, 20° 9460
La Vespertina
Cabeza: 9810
1° 9810, 2° 4509, 3° 2271, 4° 6534, 5° 8985, 6° 1961, 7° 9608, 8° 9489, 9° 7089, 10° 5702, 11° 6714, 12° 3389, 13° 2587, 14° 6424, 15° 9207, 16° 4075, 17° 5191, 18° 3155, 19° 4167, 20° 3922
La Nocturna
Cabeza: 6066
1° 6066, 2° 7170, 3° 7768, 4° 6937, 5° 6230, 6° 5929, 7° 0178, 8° 7785, 9° 0808, 10° 7689, 11° 8981, 12° 0478, 13° 5305, 14° 6239, 15° 4627, 16° 9135, 17° 7154, 18° 3065, 19° 6512, 20° 3307
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 5841
1° 5841, 2° 4367, 3° 9127, 4° 4962, 5° 5578, 6° 5420, 7° 3102, 8° 8774, 9° 3456, 10° 7563, 11° 9163, 12° 2554, 13° 4474, 14° 8771, 15° 0276, 16° 3255, 17° 0544, 18° 0018, 19° 2584, 20° 7920
El Primero
Cabeza: 5514
1° 5514, 2° 5397, 3° 5913, 4° 2039, 5° 4492, 6° 6695, 7° 9342, 8° 5507, 9° 8171, 10° 4967, 11° 4571, 12° 3513, 13° 5059, 14° 8325, 15° 0634, 16° 2126, 17° 2229, 18° 0962, 19° 5559, 20° 5736
La Matutina
Cabeza: 3509
1° 3509, 2° 5449, 3° 8929, 4° 2689, 5° 4585, 6° 1465, 7° 5220, 8° 3760, 9° 4846, 10° 5208, 11° 0834, 12° 2991, 13° 9575, 14° 4718, 15° 8655, 16° 7874, 17° 3538, 18° 8877, 19° 4898, 20° 3412
La Vespertina
Cabeza: 2197
1° 2197, 2° 9070, 3° 5994, 4° 8492, 5° 6398, 6° 5737, 7° 3151, 8° 1807, 9° 4016, 10° 1197, 11° 0135, 12° 3776, 13° 4690, 14° 9817, 15° 8044, 16° 5700, 17° 4446, 18° 7588, 19° 8510, 20° 3408
La Nocturna
Cabeza: 4182
1° 4182, 2° 9159, 3° 8416, 4° 1690, 5° 2809, 6° 8980, 7° 6957, 8° 2287, 9° 2656, 10° 9100, 11° 6119, 12° 9304, 13° 8323, 14° 8563, 15° 7064, 16° 6068, 17° 2918, 18° 4974, 19° 4918, 20° 3461
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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