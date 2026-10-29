A contramano: un niño en bici calculó mal, no pudo frenar y terminó adentro de la fuente de agua del Cenotafio

La insólita secuencia fue compartida en redes sociales por un familiar y rápidamente se viralizó.

La secuencia se viralizó rapidamente entre los usuarios de las redes sociales de Neuquén y alrededores.

Una tarde de paseo por el Parque Central de Neuquén terminó de una manera tan inesperada como insólita . Un niño que circulaba en bicicleta por los caminos del Cenotafio a los Caídos en Malvinas calculó mal la distancia, no consiguió frenar a tiempo y terminó cayendo directamente dentro de la fuente de agua del monumento.

La secuencia quedó registrada en un video que fue compartido en redes sociales por el padre del pequeño y rápidamente comenzó a viralizarse. Las imágenes muestran el momento exacto en el que el niño desciende por uno de los caminos del monumento, avanza hacia la fuente y, sin poder detener la bicicleta, termina completamente sumergido en el agua.

Aunque la caída generó preocupación entre quienes observaron las imágenes, el propio padre se encargó de llevar tranquilidad.

Los detalles de la caída

El episodio ocurrió en los últimos días en el sector del Cenotafio a los Caídos en Malvinas, uno de los espacios emblemáticos del Parque Central de la capital neuquina. Allí, el niño disfrutaba de un paseo familiar en bicicleta cuando protagonizó una maniobra que terminó de la manera menos esperada.

En la grabación se observa cómo el pequeño comienza a descender por uno de los senderos que conducen hacia la fuente. Sin embargo, a medida que se acerca al agua, no logra reducir la velocidad ni detener la marcha.

En cuestión de segundos, la bicicleta continúa avanzando hasta el borde de la fuente y el niño termina cayendo al agua, en una escena que sorprendió a quienes posteriormente vieron el video.

En las imágenes también se observa a una joven que no logra detener la marcha del menor y corre rápidamente para socorrerlo.

Qué dijo el padre del niño que terminó en el agua en Neuquén

El video fue publicado por un usuario de instagram quien, posteriormente, decidió aclarar qué había sucedido y cómo se encontraba el protagonista de la insólita secuencia.

Ante los comentarios que recibió la publicación, el familiar del niño utilizó las redes sociales para explicar que el pequeño no había sufrido lesiones y que incluso se había tomado con humor lo ocurrido.

“Bueno, gracias por los comentarios; contarles que él está muy bien, nunca le pasó nada, se moría de la risa cuando lo sacamos. Subí el video cuando miramos y supimos que él estaba muy bien, le encanta el agua igual jaja saludos”, escribió.