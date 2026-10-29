Lanzan un plan de veredas, cordón cuneta y arbolado

Se trata del programa Comunidad en Obra, destinado a 57 localidades de la provincia y enfocado en generar empleo con mano de obra local.

Con el objetivo de generar empleo y capacitar mano de obra local, el gobernador Rolando Figueroa presentó este jueves el Plan Comunidad en Obra , un programa de infraestructura urbana como veredas, cordón cuneta y arbolado, a escala barrial, con una presencia simultánea en territorio, implicando desde las grandes ciudades hasta las comisiones de fomento.

Está destinado a 57 localidades de todas las regiones, en un desembolso conjunto entre la Provincia y los municipios y se prevé una inversión superior a los 53 mil millones de pesos, de los cuales en esta primera etapa se ejecutarán 26.780 millones.

Durante la presentación, el mandatario destacó que “este programa se desarrolló en equipo”. Participaron en su elaboración el ministerio de Economía, Producción e Industria, “con todos los profesionales que trabajan habitualmente en asignar fondo a los municipios, y también trabajaron los intendentes, que cofinancian este programa”. Además de los ministerios de Infraestructura y el de Jefatura de Gabinete.

“Pero lo importante es que ustedes se sientan parte de un equipo, de la obra más importante a la más chiquitita que hagamos, somos un equipo”, enfatizó el mandatario, porque “no hay nadie que pueda salir adelante si no lo hace en equipo y yo me quiero sentir parte del equipo de la defensa de Neuquén”, dijo.

Desinversión nacional

Recordó que, ante la desinversión en obras planteada por parte del Gobierno nacional, nosotros “firmamos pactos de gobernanza, y cada uno asumió su responsabilidad”. En ese momento se estableció que “los intendentes realizaran las obras que les corresponden y la provincia las obras que le corresponden, para mejorar la educación, la salud y la seguridad, que son premisas básicas”.

En este sentido, explicó que fue necesario “ordenar el estado, para dejar de malgastar los recursos públicos”, porque en Neuquén “sí creemos que el estado debe estar presente. Nosotros no podemos dejar supeditado a que el mercado haga las rutas o las escuelas o los hospitales que en realidad el mercado quiere”.

“El estado tiene que estar presente, pero tiene que ser un estado eficiente”, remarcó. En este sentido, consideró que es necesario dejar de “prometer cosas que nunca suceden, es mejor hacer que prometer”, y le dio la bienvenida “a este programa que es fundacional, que va a llegar para quedarse”, porque “cuando terminemos las veredas, empezaremos otra obra, cuando terminemos esa obra empezaremos otra obra, y así sucesivamente”. “No nos vamos a detener hasta que tengamos la provincia, en cada rincón de nuestra provincia, que nos merecemos”, remarcó.

El programa

El Plan tendrá un triple impacto que se verá reflejado en la solución de problemas cotidianos de accesibilidad y escurrimiento; la generación de empleo para mano de obra desocupada, primer empleo para jóvenes y reinserción laboral; y a nivel económico, los salarios y la compra de materiales en los comercios locales.

Se trabajará con un modelo de contratación descentralizada, directamente al trabajador; se incluirá mano de obra calificada y no calificada; y se ajustará a los costos reales y logísticos de cada región geográfica.

Se Involucrará a más de 500 trabajadores nuevos que aprenderán el oficio en conjunto con la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y los CFP (Centros de Formación Profesional) de la provincia, brindando salida laboral a más de 500 familias neuquinas.

El régimen de financiamiento, se establece según la categoría municipal: para municipios de Primera categoría, será 50 por ciento a cargo de la Provincia y 50 por ciento a cargo del municipio (hasta 1.000 millones de pesos por localidad); para municipios de Segunda categoría, será 75 Provincia y 25 municipio (hasta 500 millones de pesos por localidad); para municipios de Tercera categoría, la Provincia financiará 100 por ciento (hasta 300 millones de pesos por localidad); y para las comisiones de fomento también el 100 por ciento (hasta 250 millones de pesos por localidad). Todos con modalidad de Aportes No Reintegrables.

Potencial

El ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, saludó especialmente “a los trabajadores que se acercaron hoy a compartir este lanzamiento tan importante para el Gobierno provincial”. Destacó el potencial de la provincia para la generación de riqueza, que constituye “una de las dimensiones de las políticas de nuestro gobierno”, y remarcó que “la otra dimensión de las políticas públicas de este gobierno es que esa riqueza se convierta en oportunidades, se convierta en trabajo, se convierta en recursos que llegan a la gente”.

“Los recursos y la potencialidad siempre estuvieron en el subsuelo, pero no siempre se materializó y no siempre llegó a la gente, no siempre fue a los municipios, no siempre fueron obras, no siempre se hicieron escuelas, no siempre se hicieron hospitales, no siempre no siempre se hicieron rutas, y esto es una decisión política”, resumió.

Estuvieron presentes, además, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina, intendentes y presidentes de comisiones de fomento.