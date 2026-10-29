Chocaron dos avionetas que hacían acrobacias aéreas: quién era el experimentado piloto que murió

Las aeronaves colisionaron en pleno ensayo sobre la zona de Canelones. La víctima fatal era un mayor retirado de la Fuerza Aérea de 58 años.

El lugar donde cayó la avioneta tras el accidente en el que murió su piloto, en Uruguay.

Dos avionetas civiles chocaron en el aire mientras realizaban un ensayo de acrobacias a unos 60 kilómetros de la ciudad de Montevideo . En el accidente murió uno de los pilotos, un aviador retirado con el rango de Mayor de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) .

El hecho ocurrió durante el entrenamiento para una presentación de carácter privado programada para los próximos días en Colonia. Las aeronaves rozaron sus estructuras en pleno vuelo sobre la zona balnearia de Guazuvirá , en el departamento de Canelones , lo que desestabilizó a ambas máquinas.

Tras el impacto, una de las avionetas logró efectuar un aterrizaje de emergencia . Según se supo, el piloto de esa aeronave, un hombre de 32 años cuya identidad no fue dada a conocer, resultó ileso, aunque debió recibir contención y asistencia médica por estar en estado de shock.

La avioneta modelo Rihn DR-109 con matrícula CX-FLG no pudo mantener el control y su piloto murió.

Sin embargo, la otra máquina, un modelo Rihn DR-109 con matrícula CX-FLG no pudo mantener el control y terminó cayendo directo a tierra, lo que causó el deceso inmediato de su único ocupante.

Quién era Daniel Ubillos, el piloto que murió en el accidente

La única víctima del accidente fue Daniel Ubillos, un veterano aviador militar retirado de 58 años que contaba con una extensa trayectoria en la aviación civil y militar uruguaya. Nacido y criado en Atlántida, también era contador público y trabajaba como responsable del área de Logística de la Asociación Española.

Ubillos había alcanzado el grado de Mayor en la Fuerza Aérea Uruguaya antes de su retiro y era considerado por sus colegas como un piloto de "mucha experiencia" en maniobras complejas.

Conocidos del piloto lo describieron como una persona “siempre dispuesta a dar una mano”, que "tenía un corazón enorme y una bondad que no se encontraban todos los días". "Un tipo estupendo”, lo definieron, según el sitio Montevideo Portal.

La víctima del accidente en Uruguay fue Daniel Ubillos, un veterano aviador militar retirado de 58 años.

Además de su recorrido en la fuerza militar, el aviador era el fundador del Aeródromo Green, el predio privado ubicado en Guazuvirá donde la segunda aeronave involucrada logró concretar su maniobra de aterrizaje de emergencia.

En la actualidad, Ubillos integraba un equipo de acrobacias aéreas en proceso de formación. Según explicó Javier Durán, uno de los pilotos miembros del grupo, las dos aeronaves involucradas se encontraban realizando pasajes de ensayo al momento del choque.

Durán calificó lo ocurrido como "un triste accidente de un grupo de acrobacias que se estaba formando hace poco" y detalló que la precipitación a tierra se originó por "un toque entre ellos mismos" durante la práctica.

El comunicado de la Fuerza Aérea Uruguaya

Tras confirmarse la noticia, la Fuerza Aérea Uruguaya emitió un comunicado en el que lamentó el fatal accidente y envió sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de la víctima.

"Hoy despedimos con respeto y gratitud a quien formó parte de nuestra familia aeronáutica, honrando su trayectoria y preservando su recuerdo en la memoria de nuestra Institución", escribieron en las redes oficiales.

En el lugar del siniestro tomó intervención personal técnico especialista de la Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (JIAIAC).