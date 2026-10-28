Murió una argentina en el choque de trenes de alta velocidad en España y hay otro desaparecido: quiénes son

La Cancillería confirmó la muerte de una ciudadana argentina tras el choque de trenes. También hay varios argentinos heridos.

Choque de trenes de alta velocidad en España: una argentina muerta y otro desaparecido.

La Cancillería argentina confirmó la muerte de un ciudadano argentino en el choque de trenes de alta velocidad ocurrido en España. Además, informó que otro compatriota continúa con paradero desconocido y que otros argentinos resultaron heridos. El organismo indicó que las autoridades diplomáticas mantienen contacto permanente con los familiares de las personas afectadas.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que la información corresponde a los datos disponibles hasta el momento y confirmó que hay un ciudadano argentino fallecido, otro cuyo paradero se desconoce y varios compatriotas heridos.

"De acuerdo con la información disponible hasta el momento, se confirmó el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. Asimismo, otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y otros connacionales resultaron heridos", detalló el texto oficial.

La Cancillería argentina informa que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. Asimismo, otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y otros connacionales resultaron heridos.La Embajada argentina en Madrid y los consulados argentinos en España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y continúan brindando la asistencia consular necesaria, con la debida reserva y confidencialidad. — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) October 28, 2026

En ese sentido, el organismo señaló que la Embajada Argentina en Madrid y los consulados argentinos en España continúan trabajando para asistir a los afectados y sus familias.

La Cancillería indicó que las representaciones diplomáticas mantienen contacto permanente con los familiares y brindan la asistencia consular necesaria. También remarcó que las gestiones se desarrollan con la debida reserva y confidencialidad.

Quién era Ana Martina Conte Grand, la argentina que murió en el choque de trenes

La víctima argentina fue identificada como Ana Martina Conte Grand, una podóloga sanjuanina de 32 años que viajaba en uno de los trenes de alta velocidad involucrados en el accidente ocurrido este miércoles 28 de octubre en España. Su hermano Zacarías viajaba con ella y sobrevivió al siniestro, aunque debió ser trasladado al Hospital de Toledo.

Según informó Clarín, Martina ocupaba el coche 7 de una de las formaciones que chocaron. Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre el estado de salud de su hermano.

Conte Grand se había formado como podóloga junto a Zacarías en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ambos compartían la profesión y trabajaron en un consultorio en San Juan, donde Martina atendió pacientes hasta 2025, antes de trasladarse a España.

La confirmación de su muerte se conoció mientras las autoridades españolas avanzaban con las tareas de identificación de las víctimas y la investigación para establecer las causas del choque ferroviario.

Un argentino continúa desaparecido tras el choque de trenes en España

Además de la muerte de Ana Martina Conte Grand, las autoridades buscan a Agustín Randazzo, un argentino de 51 años que viajaba en un tren de Renfe y permanece desaparecido tras el accidente ferroviario ocurrido en España.

Randazzo ocupaba el coche 8 de una de las formaciones y residía en España desde 2002. Según la información difundida, realizaba habitualmente ese trayecto por motivos laborales.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, su pareja publicó un comunicado en las redes sociales para solicitar información que permita encontrarlo.

En paralelo, su hermano Rafael se presentó en comisarías de Madrid para formalizar la denuncia por su desaparición. También se sometió a la toma de muestras de ADN y recorrió distintos hospitales de Toledo en busca de información sobre su familiar.

La cifra de víctimas y la investigación

El accidente ferroviario dejó al menos 68 personas muertas y 58 heridas. Además, 15 personas permanecían en estado crítico este miércoles. Las formaciones circulaban a alta velocidad y transportaban a más de 500 pasajeros.

La tragedia representa un nuevo episodio grave en el sistema ferroviario español, luego de otro choque ocurrido el 18 de enero en Adamuz, en la provincia de Córdoba. En aquel accidente colisionaron los trenes Iryo 6189 y Alvia 2384, con un saldo de 46 fallecidos y 292 heridos.

Ante la magnitud del siniestro, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decretó tres días de luto nacional. Además, se comprometió a impulsar una investigación exhaustiva para determinar las causas de la colisión.