Homicidio del adolescente en Confluencia: aguardan una pericia para llevar a juicio a un joven

La expectativa es que el asesinato a sangre fría sea juzgado antes de la feria judicial. El adolescente será juzgado bajo el régimen juvenil anterior.

Francisco Peuchot tenía 16 años y su mamá denunció que había tenido que abandonar la secundaria por el temor a las agresiones y amenazas de parte de la familia del menor imputado por su asesinato.

A más de cuatro meses del asesinato de Francisco Peuchot, la causa judicial atraviesa una recta final hacia una instancia decisiva. La expectativa de la familia es que el juicio contra el adolescente de 16 años acusado del crimen se realice antes de la feria judicial.

La novedad fue confirmada por Ivanna Mezi , abogada de la familia de Francisco, quien explicó que el lunes se realizó una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó una prórroga de 30 días corridos para terminar de reunir las pruebas necesarias para avanzar hacia el juicio.

En particular, indicó que todavía resta completar una pericia solicitada por el fiscal Germán Martín . Una vez finalizada esa prueba pendiente, se podría avanzar con el juicio durante noviembre. La fecha todavía no está confirmada.

El acusado fue trasladado a un hogar

En paralelo, el adolescente señalado como el culpable del asesinato a sangre fría de Francisco, otro adolescente de 16 años, fue trasladado a un hogar de la capital neuquina, donde permanecerá bajo una medida de arraigo institucional. Hasta ese momento, cumplía un arraigo familiar en Bajada del Agrio.

Según detalló la abogada, durante la audiencia se propuso que permanezca cuatro meses en esa institución. La semana siguiente, las partes tenían previsto reunirse para terminar de acordar las condiciones de la medida.

Por ser el acusado un menor de edad punible se realizó en el contexto de la Ley provincial 2302 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Cómo fue el asesinato a sangre fría

La investigación está a cargo de la fiscalía de Delitos Juveniles, que le atribuyó al adolescente el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar del MPF, el crimen ocurrió en la noche del 19 de junio, alrededor de las 22, en la vivienda ubicada en la intersección de Lago Epulafquen y Monte Hermoso, en el barrio Confluencia.

Según la hipótesis fiscal, el acusado llegó al lugar, encontró a Francisco en la vereda, sacó un arma de fuego y efectuó varios disparos.

Los móviles en el barrio Confluencia.

Uno de los proyectiles impactó en la cabeza del joven, que tenía 16 años, y le provocó un traumatismo grave por proyectil de arma de fuego, de acuerdo con el informe preliminar de autopsia.

Después del ataque, el sospechoso escapó y permaneció prófugo hasta que fue demorado durante una serie de cinco allanamientos realizados en distintas viviendas.

La abogada de la familia señaló que la investigación cuenta con testimonios, pericias balísticas y procedimientos de allanamiento que, según indicó, apuntan al adolescente imputado como responsable del crimen.

Cómo será juzgado el adolescente acusado

Mezi también explicó que, por la fecha en que ocurrió el crimen, el adolescente será juzgado bajo el régimen legal anterior a la entrada en vigencia de la nueva normativa penal juvenil, de acuerdo con la interpretación que expuso la abogada.

En ese marco, precisó que el cumplimiento de una eventual condena se produciría cuando el acusado alcance la mayoría de edad. Hasta ese momento permanecería en el hogar al que ya fue trasladado.

La familia de Francisco sigue denunciando hostigamientos

Mientras espera que la causa avance hacia el juicio, la familia de Francisco continúa atravesada por las consecuencias del asesinato. Su mamá, Viviana Maripán, viene denunciando que el hostigamiento, las agresiones y las amenazas contra sus allegados y su vivienda no cesaron después del crimen.

Con la voz quebrada por momentos, relató a LU5 que los episodios incluyen insultos, piedrazos, disparos y amenazas a través de las redes sociales.

“Yo hasta el día de hoy sigo siendo hostigada por la familia del asesino”, afirmó. La mujer aseguró que esas situaciones también alcanzan a otros integrantes de su familia y que incluso una de sus sobrinas fue golpeada "por el solo hecho de ser familiar".

La mamá del joven asesinado manifestó que esa situación le genera temor y angustia, especialmente porque considera que las amenazas no se detuvieron después del asesinato de su hijo. “Yo no quiero que esto quede en la nada porque, si vamos al caso, siendo menor está con la mentalidad y sigue con la mentalidad de seguir haciéndonos daño”, sostuvo.

Una muerte anunciada

La situación que describió Viviana no es nueva, según su propio relato. La mujer aseguró que durante años realizó denuncias y pidió intervención de las autoridades por los conflictos que mantenía con esa familia.

De hecho, Viviana denunció que Francisco había tenido que abandonar la secundaria por el temor a las agresiones y amenazas de parte de la familia del menor imputado por su asesinato.

En ese sentido, contó que mantuvo reuniones con funcionarios y autoridades policiales y judiciales para plantear la situación. Para Viviana, además el problema excede a su familia y alcanza a otros vecinos del sector. Según sostuvo, hay personas que también habrían sufrido episodios de violencia, aunque aseguró que muchos prefieren no hablar por temor.

“Ellos tienen problemas con todo el barrio, o sea, la mayoría de los vecinos quieren que los saquen pero ninguno se anima a hablar”, afirmó.

Uno de los mayores temores de Viviana es qué sucederá después del juicio. No solamente espera una resolución por el crimen de Francisco, sino que también reclama que se garantice la seguridad de su familia.

La mujer planteó la preocupación por la convivencia futura en el barrio y pidió que las autoridades actúen antes de que se produzcan nuevos episodios de violencia. “¿Qué tenemos que dejar que vengan y me rompan mi casa? ¿Dejar que vayan y le peguen a mi sobrina?”, cuestionó.

Violento antecedente: el "Payaso" Maripán y el siniestro vínculo con el asesinato

A partir del asesinato del joven de 16 años de la familia Maripán que murió de único disparo en la cabeza, se puso de manifiesto que una cruenta enemistad entre dos familias del barrio Confluencia no quedó sepultada tras la resolución judicial por un emblemático crimen.

Aquel antecedente sangriento dejó su huella en Paimún y Boerr hace cinco años, cuando Darío Ezequiel Maripán, alias "Payaso", asesinó a Luis Eduardo Cañete, alias "Santino", que es familiar del adolescente acusado del asesinato de Peuchot.

Diez meses después, en diciembre se llevó a cabo el juicio al que llegó en prisión preventiva. Un tribunal integrado por la jueza Estefanía Sauli y los jueces Lucas Yancarelli y Mauricio Zabala. El fallo resultó condenatorio contra el único imputado por el crimen del barrio Confluencia.

Finalmente, el "Payaso" Maripán, fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión efectiva por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Cañete.

A su vez, por unanimidad se computó la pena anterior y fue llevado a afrontar 14 años y 6 meses de prisión efectiva que se vencería en 2035.