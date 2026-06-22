Asesinato en barrio Confluencia: imputaron a un adolescente de 16 años y deberá permanecer arrestado

Le formularon cargos por el asesinato de Francisco Peuchot. Fue demorado durante la realización de cinco allanamientos en distintas viviendas.

Esta mañana el Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a un adolescente de 16 años por el homicidio de Francisco Peuchot en el barrio Confluencia de Neuquén, y pidió que se le imponga el arresto excepcional.

La imputación fue presentada hoy por la mañana por el fiscal de Delitos Juveniles Germán Martín , durante una audiencia en la Ciudad Judicial. Por ser el acusado un menor de edad punible se realizó en el contexto de la Ley provincial 2302 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

En la audiencia de hoy el representante del MPF atribuyó al acusado el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego , en carácter de autor.

La teoría fiscal de cómo fue cometido el crimen

De acuerdo a la información preliminar reunida por el MPF y la Policía provincial, el hecho fue cometido el pasado 19 de junio alrededor de las 22. El acusado llegó a la vivienda de la víctima, ubicada en las calles Lago Epulafquen y Monte Hermoso, del barrio Confluencia.

Allí encontró al joven en la vereda, sacó un arma de fuego y efectuó más de un disparo, uno de los cuales impactó en su cabeza.

Luego, se dio a la fuga y permaneció prófugo hasta que fue demorado durante la realización de cinco allanamientos en distintas viviendas.

muerte adolescente barrio confluencia Los móviles en el barrio Confluencia.

Como consecuencia de la agresión, la víctima –también de 16 años- murió debido a un traumatismo grave por proyectil de arma de fuego, según el informe preliminar de autopsia remitido a la fiscalía de Delitos Juveniles por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.

El adolescente permanecerá en arresto excepcional

Entre las medidas que están pendientes en el contexto de la investigación, el fiscal del caso mencionó el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del lugar del hecho; diversas entrevistas a personas vinculadas con el hecho; y el peritaje de elementos secuestrados durante los allanamientos, entre otras.

Como medida cautelar el fiscal del caso requirió el arresto excepcional del adolescente acusado por un plazo de 15 días -en principio- y con custodia policial, en un hogar de la capital provincial.

El fundamento para la decisión se amparó en el artículo 67 de la Ley 2302: “El delito atribuido supera los 10 años de prisión, se ha constatado la plena existencia del hecho y la probable participación del adolescente en el mismo, en su calidad de autor”, planteó Martín y especificó: “No resultan viables otras medidas”.

german martin fiscal delitos juveniles

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Lisandro Borgonovo, avaló la apertura de la investigación impulsada por el MPF y fijó el plazo para concluirla en dos meses. Respecto al arresto excepcional, también lo respaldó por un plazo de 15 días en principio.

Criminal disputa entre familias

Según explicó el jefe del Departamento de Seguridad Personal, comisario inspector Juan Barroso, al momento de llegar al lugar los efectivos de la Comisaría 19 ya intervenían en un disturbio de grandes dimensiones entre dos familias enfrentadas desde hace años en el barrio y la situación de violencia obligó incluso a la participación de personal de la Metropolitana para controlar los incidentes.

En este sentido, Barroso señaló que el crimen se produjo en el marco de un conflicto de larga data entre integrantes de las familias Cañete y Maripán, cuando"el payaso Maripán", Darío Ezequiel Maripán, asesinó a Luis Eduardo Cañete.

"Estos enfrentamientos ya habían derivado en abusos de armas, amenazas calificadas y otros episodios de violencia. Lamentablemente ahora terminaron con la pérdida de este joven de 16 años", sostuvo.

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Por su parte, como en el asesinato de Rodrigo Campos en un tiroteo en plena vía pública en el barrio Valentina Sur, la familia de la víctima indicó que Peuchot no estaba implicado en el tiroteo. Aún así, Sara, tía del joven contó a LM Neuquén que detrás del crimen existe una disputa que se remonta a unos cinco años atrás, cuando un integrante de su familia, Maripán, mató a una persona vinculada al otro grupo familiar.

"De ahí viene todo y arrastró a toda mi familia. Está presa esta persona, está pagando por el crimen que cometió", aseguró y agregó que su sobrino Francisco "no era malo, siempre trataba de calmar las cosas en la casa de mi cuñada", afirmó.

En este sentido, señaló que estaban experimentando temor por repetidas situaciones de violencia y que la tragedia pudo haberse evitado. "Quiero justicia por mi sobrino. Mi familia está destrozada. Es un dolor muy grande. Ella venía denunciando lo que ocurría: piedrazos, tiros contra su casa. Estamos todos destrozados", expresó Sara, mientras espera que el crimen no quede impune.