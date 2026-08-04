País La Mañana Chaco Brutal crimen en Chaco: la escalofriante revelación sobre cómo la joven de 25 años mató a su novio

Cantero permanece detenida y fue imputada por homicidio agravado por el vínculo.

Este martes se conocieron nuevos detalles del brutal crimen que generó gran conmoción en la provincia de Chaco. Matías Julián Álvarez Guardia murió tras una agresión en manos de su pareja, Victoria Cantero, única detenida por el caso.

La fiscal a cargo de la investigación, Ana González de Pacce, adelantó detalles del sangriento homicidio y reveló que la joven de 25 años le propinó varias puñaladas con un cuchillo "Tramontina" mango negro.

Asimismo indicó que el golpe fatal fue en el cuello y no en el tórax como se dijo en un primer momento.