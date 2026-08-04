Brutal crimen en Chaco: la escalofriante revelación sobre cómo la joven de 25 años mató a su novio

La chica permanece detenida, y se conocieron detalles sobre el sangriento asesinato.
Este martes se conocieron nuevos detalles del brutal crimen que generó gran conmoción en la provincia de Chaco. Matías Julián Álvarez Guardia murió tras una agresión en manos de su pareja, Victoria Cantero, única detenida por el caso.
La fiscal a cargo de la investigación, Ana González de Pacce, adelantó detalles del sangriento homicidio y reveló que la joven de 25 años le propinó varias puñaladas con un cuchillo "Tramontina" mango negro.
Asimismo indicó que el golpe fatal fue en el cuello y no en el tórax como se dijo en un primer momento.
Cantero permanece detenida y fue imputada por homicidio agravado por el vínculo. En la reconstrucción de los hechos que realizó la fiscalía, se tomó en cuenta la versión de las familias que alegaban una "relación tóxica". Incluso, se encontró en expediente una denuncia de 2025 cuando Cantero le rompió un vidrio del auto a Álvarez Guardia.
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