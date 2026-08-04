"¿Otra vez?": los chats y las fotos de las agresiones que recibía el joven asesinado por su novia

Aparecieron imágenes que dan cuenta de las agresiones que sufría el joven. La fiscal confirmó detalles sobre cómo fue el brutal crimen.

Salieron a la luz chats privados, fotos inéditas y testimonios que evidencian un contexto de violencia.

Matías Julián Álvarez Guardia tenía 29 años y fue asesinado durante una discusión con su pareja. El brutal crimen despertó una gran conmoción en la provincia de Chaco y se conocieron detalles sobre el ataque.

Su novia Victoria Cantero , de 25 años es la única detenida y principal sospecha del asesinato. La investigación avanza y se conocieron nuevas pruebas que podrían resultar determinantes para el avance de la causa.

La fiscal a cargo de la investigación, Ana González de Pacce, adelantó detalles del sangriento homicidio y reveló que la joven le propinó varias puñaladas con un cuchillo "Tramontina" mango negro.

Asimismo indicó que el golpe fatal fue en el cuello y no en el tórax como se dijo en un primer momento.

Tras conocerse el fallecimiento de Matías, la joven fue notificada de su detención en una causa caratulada como supuesto homicidio y quedó a disposición de la Justicia provincial.

Los chats y las fotos de las agresiones que recibía el joven asesinado

En las últimas horas salieron a la luz chats privados, fotos inéditas y testimonios que, según la familia de la víctima, evidencian un contexto de violencia que el joven habría sufrido por parte de Cantero -única detenida por el hecho- antes de morir.

Uno de los amigos más cercanos de Matías, Lucas Achinelli, compartió en redes sociales capturas de conversaciones que, según explicó, le hicieron llegar otras personas, además de fotografías en las que la víctima aparece con visibles lesiones en el rostro, como hematomas alrededor de un ojo y en la mejilla.

"Quiero que te pudras en la cárcel"

Uno de los mensajes es el que más conmoción generó: un allegado le pregunta directamente a la víctima: "¿Otra vez te pegó?".

Las imágenes también muestran registros de llamadas y mensajes de voz. "Me mandan estas cosas y lo único que puedo pensar es que quiero que te pudras en la cárcel. Que el fiscal pida la máxima pena, porque por esto lo buscaste, lo planeaste y lo ejecutaste sabiendo lo que hacías", escribió Achinelli.

La conversación se viralizó horas después de conocerse el asesinato del joven de 29 años, quien recibió varias puñaladas con un cuchillo "Tramontina" mango negro. Pese al esfuerzo de los médicos, murió por un shock hipovolémico que causó un paro respiratorio.

Tras conocerse el fallecimiento de Matias, la joven fue notificada de su detención en una causa caratulada como supuesto homicidio.

La joven detenida fue imputada y se revelaron estremecedores detalles del caso

Este martes por la mañana, la fiscal a cargo del caso, Ana Gónzalez De Pacce, confirmó la imputación de Cantero y brindó detalles del caso.

En primer lugar indicó que la joven le propinó varias puñaladas con un cuchillo "Tramontina" mango negro, y que el golpe fatal fue en el cuello y no en el tórax como se dijo en un primer momento.

Según reveló Diario Chaco, Victoria Cantero admitió el hecho cuando llegó al hospital con su hermano, Sebastián Cantero, quien también era amigo del Julián. Juntos lo trasladaron al Hospital Perrando en el auto de Sebastián, el cual fue secuestrado ayer.

En los informes de División Hospitalaria, quienes le tomaron el primer testimonio, la joven habría admitido que hubo una pelea, en un momento ella "reaccionó y se defendió".

Los polémicos posteos de la detenida en redes sociales

En su perfil de Facebook, publicaba con frecuencia fotos de los diseños de uñas que hacía para sus clientas y promocionaba los servicios que ofrecía en su emprendimiento como manicura.

Otras de las publicaciones las mostraba durante jornadas de patinaje y reuniones con amigos, que reflejan algunos de sus principales pasatiempos.

Sin embargo, además de ese contenido, solía compartir publicaciones con frases violentas. En una de ellas se leía "yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida". Mientras que en otra decía “no entiendo a las que llevan un labubu en el bolso, yo llevaría una glock”, en referencia al arma.

Incluso, el último posteo que compartió -por fuera de las imágenes de las uñas- podría tomarse como una indirecta: “Me van a funar, pero enseñar a tu hijo varón a servirse solo y recoger su desorden no es quitarle su masculinidad. Es evitar que sea el parásito emocional de su futura pareja”.