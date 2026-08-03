Un hombre asesinó a golpes a su hijo de 12 años: la escalofriante confesión que hizo en la comisaría

La policía llegar a una vivienda tras una alerta y se encontraron con la escalofriante escena. Qué reveló la autopsia.

Otro violento e impactante crimen se registró este fin de semana, donde un hombre confesó haber asesinado a su hijo de 12 años en su casa. Los detalles del escalofriante hecho.

La investigación comenzó tras una alerta al 911 sobre un posible fallecimiento y cuando los agentes llegaron al lugar, fueron recibidos por la dueña de la casa, una mujer de 80 años, que autorizó el ingreso.

Todo ocurrió cerca de las 11:40 de la mañana del sábado en una casa ubicada sobre la calle Río Negro al 1800, entre Nother y Rosales, en la localidad de Rafael Calzada en provincia de Buenos Aires.

Cuando los efectivos policiales ingresaron a la vivienda que está en el fondo del terreno, se toparon con una impactante escena.

Asesinó a su hijo y confesó el brutal crimen

En la vivienda hasta donde llegó la policía, vive su hijo de la dueña de la propiedad, quien fue identificado como Néstor Rubén Godoy, de 41 años. En el lugar encontraron a Nahuel Benjamín Godoy, su hijo de tan solo 12 años, muerto sobre una cama.

Rápidamente llegó una ambulancia del SAME y la médica que intervino confirmó la muerte del nene. De acuerdo a lo que se pudo establecer, se había producido al menos ocho horas antes.

Nahuel presentaba un traumatismo en el tabique nasal, abundante sangrado y edema en la mitad derecha de la cara. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

Néstor Godoy confesó haber asesinado a golpes a su hijo de 12 años.

Horas después del hallazgo, su padre se presentó de manera espontánea en una comisaría de Lomas de Zamora, donde confesó ser el autor del asesinato.

Qué reveló la autopsia

El hombre quedó inmediatamente detenido por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 17 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Marcela Juan, quien investiga el caso bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo.

Mientras los efectivos realizaban las primeras tareas en la escena, los vecinos relataron que el padre había abandonado la vivienda en un automóvil pocos minutos antes de la llegada de la Policía.

Si bien aún resta el informe forense definitivo, las primeras pericias indican que la muerte se habría producido por asfixia mediante ahorcamiento.

Según la información incorporada al expediente, el hombre estaba separado de la madre del niño, quien residía junto a él en Lanús. El régimen de visitas establecía que el padre lo retiraba los viernes para compartir el fin de semana.

Los investigadores también intentan determinar qué ocurrió en las horas previas al crimen. Entre las hipótesis que analiza la fiscalía aparece una fuerte discusión entre los padres del menor días antes del hecho.

En ese marco, una de las líneas de investigación busca establecer si el asesinato estuvo motivado por el propósito de causar un daño extremo a la madre del niño.

Quién es Néstor Godoy, el hombre que asesinó a golpes a su hijo

En sus redes sociales, Godoy compartía imágenes de una de las grandes pasiones de su vida: la música. Allí solía mostrarse como bajista en presentaciones junto a distintas bandas en bares.

También dejaba en claro su fanatismo por el rock nacional. Entre sus artistas y grupos favoritos aparecían Hermética, Almafuerte, Soda Stereo, Virus y Babasónicos, entre otros.

A su vez, el presunto autor del crimen dedicaba gran cantidad de sus posteos a su hijo Nahuel, a quien le escribía mensajes de cariño en fechas especiales.

En octubre de 2023, cuando el nene cumplió años, publicó: "Hoy hace 10 años que viniste a nuestras vidas, la peleaste para estar hoy con nosotros. Te miro y no puedo creer las similitudes que nos identifican como padre e hijo. Muy feliz cumpleaños. Nahuel, papá te ama".

Ese mismo año también le dedicó un mensaje por el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. "Feliz día, hijo. Te amo. Amor que no se puede reemplazar", escribió junto a una foto del chico.