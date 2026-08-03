Sorpresa en la Antártida por la temperatura más baja de los últimos 14 años: cuánto marcó el termómetro

El registro impactó a los especialistas y puso el foco de interés por uno de los lugares más extremos del planeta. Cuál fue la temperatura récord.

El frío extremo se apoderó de la Antártida al registrar una temperatura récord.

La Antártida volvió a convertirse en el lugar más frío del planeta y registró una temperatura récord en la estación científica Concordia, el pasado 18 de julio de 2026.

El registro histórico fue confirmado por el Instituto Polar Francés Paul-Émile Victor (IPEV) y el Programa Nacional Italiano de Investigación Antártica (PNRA), las dos instituciones que operan la base de forma conjunta, según informó la revista científica Live Science.

El termómetro marcó una temperatura que representó el valor más bajo observado en la Tierra en los últimos 14 años y aporta información clave para el estudio de los fenómenos climáticos extremos y el comportamiento del clima global.

Cuál es la temperatura récord que alcanzó la Antártida

De acuerdo con el artículo, también se trata del registro más frío en los 16 años de historia de la propia estación, lo que convierte al evento en un hecho doblemente significativo para la comunidad científica polar.

La temperatura récord de la Antártida fue de 84.1°C bajo cero y la medición extrema se produjo en dos momentos casi simultáneos: a las 6:25 y a las 6:34 de la mañana, hora local.

Concordia se asienta sobre la meseta antártica oriental a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar, a unos 1.100 kilómetros de la costa más cercana. Esa combinación de altitud extrema, sequedad atmosférica y ausencia total de luz solar durante el invierno austral crea las condiciones ideales para que el calor escape de forma continua hacia el espacio.

“Durante el invierno, no hay luz solar durante meses, la atmósfera es extremadamente seca y estable, y bajo cielos despejados el calor se escapa continuamente hacia el espacio porque no hay nubes que lo retengan”, explicó Gabriele Carugati, coordinador italiano de la estación y responsable del PNRA en Concordia, en declaraciones recogidas por Live Science.

Ese proceso de pérdida de energía sin obstáculos es lo que permite que el mercurio descienda a niveles que la mayoría del mundo jamás experimenta.

Las temperaturas en la base suelen caer por debajo de los 80°C bajo cero en esta época del año. El nuevo registro, sin embargo, se acercó al récord histórico de la propia estación: 84.7°C bajo cero, marcado en el invierno de 2010, según el Observatorio Meteorológico y Climatológico Antártico Italiano.

El récord de frío que desafía la tendencia del calentamiento global

Ante este fenómeno, nace una pregunta: ¿De qué manera puede explicarse la coexistencia de este fenómeno de frío extremo con el calentamiento global?

A la hora de responder, el especialista fue claro al respecto. “Las observaciones extremas como esta ayudan a los científicos a entender mejor los procesos atmosféricos y a mejorar los modelos climáticos”, señaló en sus declaraciones al medio científico estadounidense.

El coordinador subrayó que el cambio climático refiere a procesos de largo plazo y que eso no descarta episodios puntuales de frío récord. Los registros locales en la Antártida no contradicen el panorama general del calentamiento global, aclaró.

El contraste resulta llamativo si se considera que, durante ese mismo mes de julio, el hemisferio norte atravesó olas de calor en múltiples regiones.

La medición tampoco se acerca al récord absoluto de temperatura más baja registrada oficialmente en la Tierra: 89,2°C bajo cero, documentado en la estación rusa Vostok, también en la Antártida, en 1983.

Ciencia en el continente blanco

Para el equipo internacional que trabaja en Concordia, el frío no es solo un dato estadístico: define la realidad cotidiana de sus investigaciones. La base permanece aislada durante meses, sin posibilidad de evacuación ni reabastecimiento, lo que convierte cada invierno en una prueba de resistencia logística y humana.

“Incluso aquí, donde el frío extremo es lo esperado, las temperaturas por debajo de 84°C bajo cero son notables y subrayan cuán variable puede ser aún el clima antártico” afirmó Carugati. Los datos recolectados en condiciones como estas resultan fundamentales para calibrar los modelos que predicen el comportamiento atmosférico a escala planetaria.

El Instituto Polar Francés Paul-Émile Victor (IPEV) confirmó a Live Science que la medición realizada el 18 de julio corresponde a los registros atmosféricos estandarizados de la estación Concordia, por lo que cuenta con plena validez científica. Mientras tanto, los equipos de investigación mantienen sus tareas habituales en plena campaña invernal, en el contexto del episodio de frío más intenso registrado en la Tierra en los últimos 14 años.