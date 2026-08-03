Compras en Shein y Temu: qué impuestos se deben pagar con el nuevo régimen de ARCA

La reforma unifica las condiciones para los envíos por correo y courier, con nuevos límites y una franquicia aduanera.

El nuevo régimen de ARCA modifica los impuestos y trámites para recibir paquetes de Temu en Argentina.

Las compras realizadas en Shein y Temu , Amazon y otras plataformas internacionales tendrán nuevas condiciones para ingresar a la Argentina. La modificación afecta tanto a los paquetes enviados por correo oficial como a los distribuidos mediante empresas privadas de courier.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA) reglamentó el nuevo sistema mediante dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. El objetivo es unificar el tratamiento tributario y reducir las diferencias que existían según el canal elegido para recibir la mercadería.

Tras la publicación de la medida en el Boletín Oficial, el secretario de Coordinación Productiva de la Nación, Pablo Lavigne, explicó cómo se calcularán los impuestos bajo el esquema actualizado, ya que la reforma elimina algunos cargos, pero no convierte a las compras internacionales en operaciones libres de tributos.

Uno de los puntos que puede generar confusión es el alcance de la franquicia aduanera. Los paquetes comprendidos dentro de ese beneficio no pagarán derechos de importación ni tasa de estadística, aunque seguirán alcanzados por el IVA correspondiente.

Cuánto se paga desde ahora por las compras en Shein, Temu y Amazon

De acuerdo a lo establecido en la nueva medida, el nuevo régimen establece una franquicia de USD 400 de valor FOB por envío.

El valor FOB corresponde al precio de la mercadería antes de sumar el costo del transporte internacional y el seguro. Por ese motivo, no siempre coincide con el importe final que aparece al completar la operación dentro de la plataforma.

Dentro de ese monto, el comprador queda exento de los derechos de importación y de la tasa de estadística, pero debe pagar IVA.

Las compras realizadas en Temu tendrán una franquicia de USD 400 y un límite de cinco envíos anuales.

La franquicia podrá utilizarse en un máximo de cinco envíos por persona durante cada año calendario. También regirá un tope de USD 3.000 de valor FOB por operación.

Cuando una compra supere los USD 400, el tramo excedente quedará alcanzado por los derechos de importación, la tasa de estadística y el IVA. Los porcentajes dependerán del tipo de producto y de su posición dentro del régimen aduanero.

Los envíos deberán estar destinados al uso personal y no podrán mostrar una finalidad comercial. Además, cada paquete podrá contener hasta tres unidades de un mismo artículo. Estas condiciones alcanzan a indumentaria, dispositivos electrónicos, repuestos y otros productos permitidos.

La Aduana conservará la facultad de controlar el contenido y rechazar el tratamiento simplificado cuando detecte cantidades o características compatibles con una actividad comercial.

Qué cambió respecto del anterior sistema puerta a puerta

Antes de la reforma existían reglas diferentes para el correo oficial y los prestadores privados. Esa separación podía modificar el costo final de un mismo producto según la empresa encargada de trasladarlo.

En el régimen de correo oficial, cada persona disponía de 12 envíos anuales y una franquicia de USD 50 libre de impuestos. El excedente tributaba mediante un arancel del 50%, sin considerar de manera individual el tipo de mercadería.

El sistema de courier privado permitía hasta cinco envíos por año y un máximo de USD 3.000 por operación. La franquicia alcanzaba los USD 400, con exención de derechos de importación y tasa de estadística, pero con pago de IVA.

La reforma extiende una regla unificada para ambos canales. De esta manera, desaparece el arancel plano del 50% y los paquetes enviados mediante el operador postal quedan bajo condiciones tributarias similares a las aplicadas por los couriers.

La modificación también reduce de 12 a 5 la cantidad anual de envíos que podían realizarse mediante correo. A cambio, la franquicia sube de USD 50 a USD 400 y deja de aplicarse el recargo uniforme sobre el excedente.

Cómo funcionarán los trámites y las entregas

La Resolución General 5884/2026 incorpora la validación anticipada de los datos correspondientes a cada envío. La Aduana podrá recibir y analizar la declaración antes de que el paquete llegue físicamente al país.

Esta nueva ruta que se convertirá en la más larga del mundo, ofrecerá dos frecuencias semanales.

El sistema también permitirá adelantar el pago de los tributos. Cuando resulte necesario realizar una gestión aduanera, el operador postal podrá representar al destinatario y evitar que deba trasladarse para completar el trámite.

La mercadería podrá ingresar mediante la modalidad puerta a puerta siempre que respete el tope de USD 3.000, el límite de unidades y la condición de uso personal. La implementación se realizará de acuerdo con el cronograma publicado por ARCA en su apartado de envíos internacionales.

Otra resolución modificó las exportaciones por courier. La Resolución General 5883/2026 eliminó el límite de valor FOB para los productos enviados desde la Argentina hacia otros países mediante prestadores postales privados.

Ese cambio apunta principalmente a emprendedores y pymes que exportan mercadería, muestras comerciales, obras de arte o productos específicos. Para quienes compran en Shein, Temu o Amazon, en cambio, la novedad central será la franquicia de USD 400, el límite de cinco operaciones anuales y la eliminación del antiguo recargo del 50%.