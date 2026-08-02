Duró poco el sol y el buen tiempo: alerta amarilla por nevadas en Neuquén

Tras apenas un día de sol en Neuquén, el SMN activó una alerta amarilla por nevadas y viento en el sector cordillerano, con probabilidad de lluvias para este lunes.

Después de casi diez jornadas sin cielo despejado, este domingo asomó por fin el sol en Neuquén capital . La tregua, sin embargo, viene acompañada de viento: durante la tarde del domingo, sigue soplando fuerte, con ráfagas que llegaron a 66 km/h y una máxima de 17°C. Pero hay pronóstico de alerta amarilla .

Para la noche, el viento cede a unos 30 km/h, pero la temperatura cae a 4°C bajo cielo cubierto, por lo que el sol durará poco en las jornadas siguientes.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta amarilla por nevadas y viento en el sector cordillerano —que incluye el norte neuquino—, mientras que en el extremo noroeste de la provincia el aviso trepa a naranja.

Para mañana lunes se espera otra jornada mayormente despejada en la capital, con 15°C de máxima y viento del oeste más moderado, de 21 km/h. Sin embargo, hay una probabilidad de lloviznas, por lo que el cielo se volverá a cubrir.

Alerta amarilla en la cordillera y posibles lluvias en la Confluencia

Es que aun así, hay probabilidad de precipitaciones: por la noche el cielo se cubre por completo, la temperatura baja a 2°C y el viento rota al sur. El martes se mantiene cubierto todo el día, con 17°C de máxima y 5°C de mínima.

Según indicó el meteorólogo de la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas), Fernando Frasetto, las lluvias y nevadas en la cordillera continuarán durante toda la semana, con mejoramientos solo temporarios.

El ingreso de aire húmedo generará además períodos de inestabilidad con lluvias en los valles, la meseta y la costa, mientras que hacia mediados de semana se prevé el ingreso de una masa de aire polar que volverá a bajar las temperaturas en toda la región.

¿Es el Superniño?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha comunicado que las condiciones de este fenómeno ya está en una fase cálida y hay una probabilidad cercana al 100% de que El Niño continúe durante agosto y septiembre. La NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica) también prevé que el fenómeno se fortalezca hasta alcanzar su máxima intensidad hacia finales de este año.

Según explicó el meteorólogo Marcelo Madelón, el país podría experimentar lluvias mucho más intensas de lo habitual, con riesgo de inundaciones en diversas regiones.

“El fenómeno de El Niño es una corriente de agua cálida que interrumpe la estabilidad climática y ya se está vislumbrando, pero de acuerdo a todas las investigaciones muy serias que se están haciendo, vendría el agua más caliente que en eventos anteriores, como unos dos grados más de lo normal, que ya se calienta. En consecuencia, le están llamando superniño”.

Madelón sostuvo que este proceso podría traer consecuencias directas y el mayor impacto podría llegara en el verano. “En el caso de Argentina, esas lluvias suelen producir inundaciones en todo lo que es del centro hacia el este del país. Si normalmente aparece con inundaciones, este Super Niño puede aparecer con inundaciones incluso más profundas”.

Ante estas alertas, provincias y municipios ya comenzaron a tomar recaudos ante la posibilidad de excesos hídricos, especialmente en la evacuación y escurrimiento del agua.