El impacto de la ciclogénesis durante tres días: esperan 50 mm de lluvia en pocas horas

Se alerta sobre el alcance del fenómeno con presencia de granizo, nevadas y fuertes vientos. Cuáles serán las zonas más afectadas.

Nieve, granizo, tormentas y ráfagas de vientos marcarán el clima de los últimos días de julio.

El cierre de julio estará marcado por una alerta meteorológica en gran parte de Argentina, con el ingreso al país de un nuevo sistema de inestabilidad que favorecerá la formación de una ciclogénesis. El fenómeno impactará con fuerza en varias regiones.

El mapa del tiempo argentino se vería modificado entre el jueves y el sábado, debido a que "un profundo sistema de baja presión avanza desde el Pacífico", indica el sitio especializado Meteored.

El fenómeno de la ciclogénesis que impulsará lluvias, tormentas con posible caída de granizo y fuertes vientos.

"Se gesta una ciclogénesis sobre el centro del país, que avanzará desde Córdoba hacia el sur de Santa Fe en la noche, activando zonas con precipitaciones importantes en sectores de esas provincias, Entre Ríos y Buenos Aires", detallaron.

Mapa de nieve acumulada.

Finalizando el mes, un profundo sistema de baja presión avanza desde el Pacífico y va a desordenar el mapa del tiempo argentino entre el jueves y el sábado, con una ciclogénesis que los modelos ECMWF y GFS ya ven con bastante acuerdo frente a las costas bonaerenses.

Mapa de precipitaciones.

El mayor impacto de la ciclogénesis: 50 mm de lluvias en pocas horas

Desde el jueves se establecerá una intensa circulación de aire del norte, que aportará mayor humedad y favorecerá un incremento marcado de la inestabilidad, y se espera una jornada ventosa, templada y con nubosidad variable.

El viernes se desarrollará la etapa madura del fenómeno, cuando se forme un centro de bajas presiones. Esto concentrará las condiciones más favorables para el desarrollo de las lluvias y tormentas.

Un profundo sistema de baja presión avanza desde el Pacífico y va a desordenar el mapa del tiempo entre el jueves y el sábado, con una ciclogénesis.

El jueves 30 comienza a darse vuelta el tablero y el fenómeno comenzará a impactar. El viento norte inyectará humedad sobre la franja central, en tanto que la entrada de un nuevo sistema frontal descargará nevadas y ráfagas fuertes sobre la alta cordillera de Cuyo y la Patagonia, con acumulaciones importantes entre Esquel, Bariloche y San Martín de los Andes.

La nieve se extenderá hacia el norte, afectando también al extremo oeste del NOA.

EL pronóstico para los últimos días de julio

El viernes 31 es el día se gesta una ciclogénesis sobre el centro del país, que avanzará desde Córdoba hacia el sur de Santa Fe en la noche, activando zonas con precipitaciones importantes en sectores de esas provincias, Entre Ríos y Buenos Aires.

El tramo más crítico de estos eventos lo podemos situar entre el final de la tarde y la madrugada del sábado en el norte bonaerense, el AMBA y el sur del Litoral, con lluvias moderadas a fuertes que podrían superar los 50 mm en pocas horas y focos aislados de granizo de distinto tamaño.

El sábado 1° la mejora llega rápido sobre Buenos Aires, pero el frente frío se corre al noreste y las tormentas ganarán terreno en el norte Entre Ríos y de Santa Fe, Corrientes, y Misiones, donde no se descartan fenómenos localmente fuertes, siendo algo menores en Chaco y Formosa.

El domingo 2, gran parte del país quedará más tranquilo, con el foco de lluvias ya prácticamente disipado sobre el Litoral. Sin embargo, persistirán las nevadas en la cordillera norpatagónica y en Cuyo, con nevadas en la meseta chubutense.