Detuvieron al autor de tres robos en Neuquén y quedó detenido en prisión preventiva

El hombre robó dos bicicletas en estacionamientos de empresas, sustrajo prendas de vestir de un local y hasta se llevó puesto un pantalón.

El hombre quedó detenido en prisión preventiva por el plazo de 15 días.

15Un hombre acusado de cometer tres delitos contra la propiedad en distintos puntos de Neuquén capital quedó detenido con prisión preventiva por el plazo de 15 días. La medida fue impuesta por la asistente letrada Agustina Wouterlood y el asistente letrado Emilio Briguglio, cuando el acusado se robó dos bicicletas y sustrajo prendas de vestir de un local comercial.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el acusado M.E.H cometió tres robos entre octubre de 2025 y julio de 2026. En dos hechos ilícitos, el hombre habría sustraído bicicletas de estacionamientos de empresas y se robó indumentaria de un comercio neuquino.

El primer robo tuvo lugar el 12 de octubre de 2025 , cuando el acusado M.E.H se robó una bicicleta del interior del estacionamiento del hipermercado Carrefour, ubicado en Antártida Argentina al 3400. El hombre forzó el candado y rompió las cadenas con las que estaba asegurada la bicicleta. Posteriormente fue interceptado por el personal de la división motorizada mientras circulaba con el rodado. Fiscalía lo calificó de forma provisoria como robo simple.

El segundo hecho 4 de junio de 2026, en un local comercial de la Avenida Argentina al 42. Según la acusación, el acusado sustrajo distintas prendas de vestir, entre ellas, un pantalón que se llevó puesto antes de abandonar el local.

El acusado escaló la reja perimetral del estacionamiento de la empresa Calf y se robó una bicicleta rodado 29. Sebastián Fariña Petersen

Se robó prendas de vestir y se llevó un pantalón puesto

El tercer hecho investigado se registró el sucedió el 24 de julio de este año, cerca de las 16:40, cuando el imputado escaló la reja perimetral de estacionamiento de la empresa CALF, en la intersección de Mitre y Bahía Blanca. Allí sustrajo una bicicleta rodado 29 y huyó del lugar. La Fiscalía calificó este hecho como hurto agravado por escalamiento.

El hombre fue interceptado por los agentes minutos después y quedó demorado junto con los elementos denunciados. Fiscalía calificó al hecho como hurto simple.

La detención del hombre se concretó el domingo 26 de julio por la tarde, cuando se llevó adelante un allanamiento en su domicilio, identificado a través de la investigación por el robo de la bicicleta en CALF.

El tercer hecho sucedió en una tienda de ropa ubicada en la Avenida Argentina. Claudio Espinoza

La medida se llevó adelante a partir de la investigación policial basada en el análisis de las cámaras de seguridad, que permitió identificarlo por la ropa que vestía al momento del robo.

Fiscalía ordenó la prisión preventiva para el acusado

Durante el procedimiento se secuestró un pantalón y un par de zapatillas que coincidirían con las prendas observadas en las filmaciones incorporadas a la causa.

La medida fue impuesta por la asistente letrada Agustina Wouterlood y el asistente letrado Emilio Briguglio.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para M.E.H al considerar la existencia de riesgo de que el hombre no se someta al proceso judicial, al considerar sus antecedentes penales y el incumplimiento previo de reglas de conducta impuestas en una condena condicional.

Por esta razón, tras escuchar a las partes, el juez de garantías Luis Giorgetti tuvo por formulados los cargos por los tres hechos, declaró abierta la investigación penal preparatoria por el plazo de dos meses y ordenó la prisión preventiva de imputado por 15 días.