Wanda Nara mostró el video del robo en su casa de Milán y lanzó una grave acusación contra Icardi

Publicó las imágenes de las cámaras de seguridad para responder a quienes ponían en duda el hecho. Ocurrió mientras sus hijos miraban la final del Mundial 2026.

Entraron a robar en la casa de Wanda Nara de Milán mientras sus hijos estaban adentro.

Wanda Nara difundió este lunes las imágenes de las cámaras de seguridad de su casa de Milán para mostrar cómo ocurrió el robo que sufrió su familia mientras ella se encontraba en Estados Unidos por la final del Mundial 2026. Según explicó, cuatro ladrones ingresaron a la vivienda mientras sus hijos observaban el partido entre la Argentina y España.

A través de sus redes sociales, la empresaria compartió una grabación en la que se observa a los delincuentes dentro de la propiedad. “22.34 hora italiana. Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta de que había cuatro personas en la casa”, escribió junto al video.

En otra publicación, Wanda se refirió a las consecuencias que dejó el robo y aseguró que sus hijas permanecen en Italia debido a la pérdida de la documentación sustraída durante el asalto. “Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren de la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros, al cual quieren y lloran por volver”, expresó.

Cómo fue el robo en la casa de Milán

El hecho ocurrió mientras Wanda Nara estaba en Estados Unidos. En la vivienda se encontraban su madre, Nora Colosimo, las dos hijas que tuvo con Mauro Icardi y los tres hijos varones fruto de su relación con Maxi López.

Tras el episodio, la conductora aseguró que toda la familia se encontraba fuera de peligro, aunque admitió que el temor continúa presente. “Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo”, había escrito días atrás.

Además, en sus historias de Instagram compartió una imagen de una de las denuncias realizadas por su madre, quien estaba a cargo de los menores al momento del ingreso de los delincuentes.

La investigación y el conflicto por los pasaportes con Icardi

La abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, señaló que la causa está siendo investigada por las autoridades italianas. Según indicó, interviene la policía científica y existen algunas hipótesis sobre el caso que no pueden ser difundidas públicamente.

“Llegar a la habitación de Wanda no es fácil. Es un laberinto en esa casa. Conocían directamente el lugar donde Wanda tenía sus pertenencias, ya que fueron al bolso donde habitualmente llevaba los documentos y los pasaportes”, explicó la letrada.

Rosenfeld también confirmó que debió solicitar la intervención de un juez de feria para intimar a Mauro Icardi a firmar la documentación necesaria para que sus hijas puedan tramitar nuevos pasaportes, luego de que los originales fueran robados durante el asalto.