Flor Vigna finalmente contó cómo descubrió que Luciano Castro le había sido infiel y lo que encontró en el celular.

En una entrevista en México, la cantante reveló detalles de uno de los momentos más duros de su vida.

la separación de Luciano Castro y Flor Vigna se dio en febrero de 2024. Sin embargo, la cantante volvió a hacer referencia al vínculo y dejó entrever en más de una oportunidad que la relación le dejó heridas y que atravesó momentos difíciles durante esa etapa de su vida.

Todo salió a la luz a partir de una entrevista que brindó en México, donde respondió sin filtros a una consulta sobre una experiencia personal que marcó su vida amorosa. Al recordar aquel episodio, contó cómo descubrió la infidelidad de su expareja.

“A mi me fueron infiel y encima se enteró toda Argentina fue muy viral. Estábamos en la camioneta, yo era la copiloto y en eso llega un mensaje de la otra chica te extraño no, decía como ‘jaja que lindo' pero bueno me quede ahí, me huele mal y bueno entonces me tenté y lo revisé cosa que no hacía nunca y había muchos mensajes borrados y la exponía a ella”, lanzó Flor . Luego, explicó que revisar el teléfono nunca había sido una costumbre suya, aunque en esa ocasión la sospecha fue más fuerte y decidió hacerlo: “Como que ella decía ‘soñé con vos’ pero él había borrado sus mensajes, los de ella no, como muy infiel, me dijo ‘qué te pasa’ le dije bueno, ‘cometí el error de revisar tu celular y vi esto me dijo no, te juro que es una compañera que nada que ver ’”.

"Es que yo tampoco no tengo el perfil de una mina celosa no revisaba el celular, nada, sino que simplemente en ese momento vi ese mensaje y viste que una tiene un olfato que decís de la intuición de nosotras ”, se describió. Aparentemente, ese episodio fue una excepción impulsada por lo que sintió en ese momento. Y al cierre de su confesión, agregó: “Pero bueno y esa es la que me enteré, después no sé todo el tiempo él me recordaba que yo era el amor de su vida que yo iba a llegar a todo lo que quiera… esos son los peores”.

Flor Vigna y Luciano Castro estuvieron en pareja durante poco más de dos años. Su romance comenzó a mediados de 2021, luego de que coincidieran en distintos proyectos laborales y la química entre ambos trascendiera la pantalla. Con el paso de los meses oficializaron la relación y se mostraron muy enamorados tanto en redes sociales como en eventos públicos, donde no ocultaban el gran momento que atravesaban.

La historia de la relación de Flor Vigna y Luciano Castro

Durante el noviazgo compartieron viajes, proyectos personales y familiares, e incluso hablaron en varias oportunidades sobre el fuerte vínculo que habían construido. Mientras Flor Vigna impulsaba su carrera como cantante, Luciano Castro siempre se mostró dispuesto a acompañarla, y ambos aseguraban haber encontrado una relación basada en el respeto y la admiración mutua.

Sin embargo, con el correr del tiempo comenzaron a surgir versiones de crisis que ambos intentaron desmentir. Finalmente, en febrero de 2024, fue la propia Flor quien confirmó la separación a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. En ese momento explicó que la decisión había sido tomada de común acuerdo y pidió respeto para transitar el duelo lejos de la exposición mediática.

Pese a ese mensaje inicial, meses después la cantante comenzó a brindar entrevistas en las que dejó entrever que la relación no había sido tan armoniosa como parecía. En distintas oportunidades habló de situaciones que la hicieron sufrir y recordó episodios que marcaron el final del vínculo. Luciano, por su parte, blanqueó tiempo después su reconciliación con Griselda Siciliani, con quien había mantenido una relación años atrás.

Con el paso del tiempo, Flor también reveló detalles inéditos sobre una infidelidad que aseguró haber descubierto durante la relación. La artista contó cómo encontró mensajes comprometedores en el celular de su entonces pareja y recordó ese momento como uno de los más dolorosos de su vida sentimental, una experiencia sobre la que hoy se anima a hablar con mayor distancia y sinceridad.