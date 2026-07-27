Falleció el hermano de Nicolás Cabré con 47 años: qué se sabe.

El actor Nicolás Cabré atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. En horas de la jornada del domingo, afrontó la dura tarea de comunicarle a su comunidad la muerte de su hermano Duilio Cabré , de 47 años, y eligió confirmar la noticia a través de una sentida publicación en sus redes sociales, donde expresó el profundo dolor que siente por la pérdida y recordó el vínculo que los unió desde la infancia.

La noticia generó una fuerte repercusión entre sus seguidores y colegas, ya que el intérprete siempre mantuvo un estricto resguardo sobre su vida familiar. En esta oportunidad, decidió romper con ese perfil reservado para despedir públicamente a quien fue su único hermano, acompañando el mensaje con una fotografía en la que ambos aparecen sonriendo.

Hasta el momento no se informó oficialmente de qué murió Duilio. Nicolás Cabré no brindó detalles sobre las causas del fallecimiento y tampoco trascendió información desde el entorno familiar. En su mensaje, el actor prefirió concentrarse en recordar el vínculo que compartían y evitar cualquier referencia a las circunstancias de la muerte que destrozo a su círculo más íntimo.

Duilio Cabré llevaba una vida completamente alejada del mundo del espectáculo. Se desempeñaba como taxista, al igual que lo había hecho su padre durante años, y prácticamente no tenía presencia en redes sociales ni participaba de eventos públicos, motivo por el cual eran muy pocas las imágenes conocidas junto al actor. La relación entre ambos era muy estrecha. Apenas los separaban un año y ocho meses de diferencia, una cercanía que marcó gran parte de su historia familiar.

En distintas entrevistas concedidas a lo largo de su carrera, Nicolás había contado que crecieron prácticamente como compañeros inseparables y que compartieron cada etapa de la infancia. La muerte de Duilio representa un nuevo golpe para el actor, que ya había atravesado otro duro duelo familiar poco tiempo atrás. En junio de 2025 falleció su madre, Cristina Birckenstaedt, luego de una prolongada enfermedad.

“Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”, escribió Cabré en una historia de Instagram, palabras que rápidamente despertaron una ola de mensajes de apoyo y condolencias. En el mismo mensaje, agregó: "Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí lamentablemente tenerte que extrañar. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar". De momento, no han compartidos más detalles como las causas del deceso o como fueron sus últimos meses de vida.