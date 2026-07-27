Ronnie Wood visitará argentina: cuándo y cómo será la gira del Rolling Stones

La visita de Wood será organizada por DF Entertainment y marcará el regreso del músico de 79 años al público argentino en el marco de una gira solista que también recorrerá Brasil y Chile, consolidando un esperado paso por Sudamérica.

Después de semanas de especulaciones, Ron Wood terminó con el misterio y confirmó que volverá a la Argentina este año. El legendario guitarrista de The Rolling Stones anunció a través de sus redes sociales que su Fearless Tour incluirá una parada en el país durante noviembre, desatando la emoción de los fanáticos que esperaban una confirmación oficial.

La noticia llegó de la mano del propio artista. Mediante sus historias de Instagram, Wood publicó un breve video en el que su imagen aparece combinada con los colores de las banderas de Argentina, Brasil y Chile , los tres países confirmados para esta etapa del tour. Como banda sonora eligió "Hey Negrita", uno de los clásicos incluidos en el álbum Black & Blue (1976), tema en cuya composición participó activamente. El clip también mostró sellos similares a los de un pasaporte con las ciudades de San Pablo, Santiago y Argentina, reforzando el anuncio de la gira .

La publicación terminó de confirmar lo que muchos seguidores ya intuían tras la aparición de llamativos afiches en distintos puntos de Buenos Aires. En ellos podía verse la emblemática lengua de los Rolling Stones dividida en cuatro partes, con una sola sección coloreada de rojo, una señal que muchos interpretaron como la visita en solitario de uno de los integrantes de la banda británica.

Antes de la confirmación en redes sociales, un grupo de fanáticos argentinos viajó hasta Lucca, Italia, para asistir a uno de los conciertos europeos del guitarrista y consiguió una respuesta que alimentó las versiones. Según contó Martín Sachella, cuando le preguntaron si volvería a encontrarse con el público argentino en noviembre, Wood respondió con un entusiasta “¡Yeah, yeah, yeah!”, mientras abría los ojos con gesto de complicidad. En ese encuentro también participó su esposa, Sally Wood, quien facilitó el acercamiento de los admiradores al músico.

Qué se sabe del show en Argentina

Por el momento, la organización no informó la fecha exacta del recital ni el escenario donde se realizará. Tampoco se confirmó si el espectáculo tendrá lugar únicamente en Buenos Aires o si incluirá otras ciudades del país, ya que el material promocional solo menciona a Argentina sin especificar una sede.

Actualmente, Ron Wood continúa presentándose en distintas ciudades europeas, entre ellas Londres, Colonia, Ámsterdam y Barcelona, con un espectáculo basado en Fearless: Anthology 1965-2025, un álbum doble que recorre seis décadas de trayectoria. El repertorio repasa sus etapas en grupos históricos como The Birds, The Jeff Beck Group, The Faces y, por supuesto, su extensa carrera junto a The Rolling Stones.

Un regreso esperado antes de la nueva gira de los Stones

Además de su reconocida carrera musical, Ron Wood también desarrolló una destacada faceta como pintor y participa activamente en iniciativas vinculadas con la conservación de la fauna silvestre. Su vínculo con Argentina viene de larga data y quedó reflejado durante una visita realizada en 1996 para inaugurar una muestra de arte, ocasión en la que expresó: “Yo amo este lugar”.

Su regreso en formato solista representa una oportunidad única para verlo en un show más cercano e íntimo, además de funcionar como antesala de uno de los acontecimientos más esperados por los fanáticos del rock: la gira mundial que The Rolling Stones planean realizar en 2027 para presentar su próximo álbum, Foreign Tongues.