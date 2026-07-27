La velada del año: cómo les fue a los participantes argentinos en Sevilla

La participación argentina en La Velada del Año VI dejó un balance ampliamente favorable para los argentinos. En el megaevento de boxeo organizado por Ibai Llanos en el estadio La Cartuja de Sevilla, cuatro representantes nacionales se subieron al ring y tres de ellos consiguieron quedarse con la victoria, en una edición que volvió a reunir a millones de espectadores de todo el mundo.

La cartelera contó con la presencia de Gastón Edul , Gero Arias , Angie Velasco y Lit Killah, quienes protagonizaron algunos de los combates más comentados de la noche. Si bien el periodista deportivo fue el único que no pudo imponerse en su enfrentamiento, el desempeño general de los argentinos volvió a posicionar al país entre los grandes protagonistas del espectáculo.

El primero en presentarse fue Gastón Edul , que se enfrentó a su colega español Edu Aguirre , integrante del programa El Chiringuito . Tras un combate parejo, los jueces decretaron la victoria del europeo por decisión. A pesar del resultado, el periodista valoró su actuación y no ocultó sus ganas de volver a enfrentarlo en una futura edición del evento. Durante la entrevista posterior al combate, Edul lanzó un mensaje que rápidamente se viralizó entre los seguidores: "Quiero revancha con Edu Aguirre. Las Malvinas son argentinas. Y Leo Messi: nuestro placer es que sigas jugando para la Selección".

Gero Arias y Angie Velasco, ganadores

La primera gran alegría para la delegación argentina llegó gracias a Gero Arias, quien mostró un rendimiento sólido frente al español ViruZz. El streamer dominó buena parte del combate y convenció a los jueces, que le otorgaron una victoria por decisión unánime en uno de los cruces más atractivos de toda la cartelera. El buen momento albiceleste continuó en el combate femenino. Angie Velasco, única representante argentina entre las mujeres en esta edición, logró imponerse con autoridad sobre la puertorriqueña Alondrissa. La creadora de contenido dejó una muy buena imagen sobre el ring y consiguió una victoria convincente que amplió el saldo positivo para el país.

Lit Killah, el ganador más esperado

La noche terminó de la mejor manera para Argentina con la presentación de Lit Killah, uno de los combates más esperados por el público. El cantante se enfrentó al rapero español Kidd Keo y consiguió un triunfo por decisión unánime luego de controlar las acciones desde el primer asalto. Su dominio fue claro desde el inicio y logró desestabilizar a su rival, siguiendo el camino que previamente había marcado Gero Arias ante ViruZz.

Con millones de personas siguiendo la transmisión en Twitch, YouTube y TikTok, La Velada del Año VI volvió a demostrar el enorme alcance internacional que alcanzó el evento creado por Ibai Llanos. Más allá de la derrota de Gastón Edul, las victorias de Gero Arias, Angie Velasco y Lit Killah permitieron que la delegación argentina cerrara una jornada con un balance claramente positivo y con un destacado protagonismo en uno de los espectáculos de streaming y boxeo más importantes del año.