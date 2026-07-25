Gastón Edul contra Edu Aguirre en La Velada del Año: a qué hora y dónde verlo

El evento de boxeo que enfrenta a streamers, periodistas e influencers se desarrollará en Sevilla este sábado 25 de julio.

En la Velada del Año 6 , Gastón Edul protagonizará uno de los cruces más esperados de la noche frente al español Edu Aguirre . La previa estuvo marcada por la histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo , ya que ambos periodistas son identificados con cada una de las máximas figuras del fútbol mundial.

Además, el picante partido entre Argentina y España en la final del certamen ecuménico potenció el combate. Los periodistas se enfrentarán en el Estadio La Cartuja de la ciudad de Sevilla , España, que tiene capacidad para 70 mil espectadores.

La transmisión podrá seguirse de manera gratuita a través de los canales oficiales de Twitch, youtube y TikTok de Ibai Llanos , donde se espera una audiencia de millones de personas de forma simultánea. Esta misma empezará a las 14:00 de Argentina.

El tenso cruce entre Gastón Edul y Edu Aguirre

En la conferencia de prensa oficial, ambos mantuvieron un tenso cruce. Aguirre chicaneó al periodista que cubre a la Selección Argentina: "Lleva 8 meses preparando excusas para cuando pierda".

Por otra parte Edul, respondió con crudeza alertando el esfuerzo que hizo para entrenar mientras realizaba la cobertura del Mundial: "Te tomás un tren y peleás. Yo llevo 16 vuelos ya en lo que va del viaje... Pero todo bien. Voy a dejar el corazón y todo lo que tengo. Comí como pude, entrené como pude".

Primer careo con tensión. Quieren pelear sin caso. España contra Argentina. .El Chiringuito contra TyC Sports



Edu Aguirre: 71,3 kg

Gastón Edul: 73,8 kg



Peso pactado: 74 kg#ElPesaje #LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/Mg599zFLif — Info Velada (@veladaviral) July 24, 2026

Debido a su amistad con el español, Cristiano seguiría de cerca el duelo. Gastón se hizo eco de eso y respondió: "Que Cristiano Ronaldo me vea ganar sería un hito. Que vaya Cristiano, que yo voy con mis amigos. Pero Eduardo... ¿vos venís a ver la final del mundo acá? Vamos, que viniste a ver a Portugal... vení a ver a tu país también", dijo cuando el certamen ecuménico aún estaba disputándose.

Luego, los periodistas se vieron las caras en el pesaje, donde Edul marcó 73.8 kg en la báscula y Edu Aguirre 71.3 kg. El careo para la foto oficial marcó la tensión que se vivirá mañana.

La lista completa de peleas en La Velada del Año

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

ViruZz vs. Gero Arias

Alondrissa vs. Angie Velasco

Lit Killah vs. Kidd Keo

RoRo vs. Rivers

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg (combate estelar).

Además de las peleas, La Velada del Año volverá a contar con espectáculos musicales y una producción de primer nivel, consolidándose como uno de los eventos de entretenimiento digital más importantes del mundo.

Además de Edul, los argentinos que participarán son el cantante Lit Killah, el influencer Gero Arias y la creadora de contenido Angie Velasco, quienes enfrentarán a reconocidas figuras de España y Latinoamérica en una de las noches más esperadas del streaming mundial.

Lit Killah vs. Kidd Keo

El artista argentino tendrá su primera experiencia sobre un ring ante el rapero español Kidd Keo. Se trata de uno de los combates con mayor expectativa por la popularidad internacional de ambos músicos y por el intenso entrenamiento que realizaron durante los últimos meses.

Gero Arias vs. ViruZz

El influencer argentino se medirá con ViruZz, uno de los boxeadores más experimentados de La Velada. Arias llega tras una importante transformación física y buscará dar el golpe frente a un rival que ya sabe lo que es ganar en este tipo de eventos.

Angie Velasco vs. Alondrissa

La creadora de contenido argentina será la única representante femenina del país en esta edición y enfrentará a la puertorriqueña Alondrissa en un combate que promete intensidad desde el primer asalto.