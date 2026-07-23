Gastón Edul vs Edu Aguirre, el Argentina-España que atrapa en la Velada del Año 6: los detalles de la pelea

En un contexto exasperado por lo que sucedió en la final del Mundial 2026, los periodistas pelearán por el título. Los otros Argentina-España que tendrá la velada.

La final del Mundial 2026 dejó un contexto particular para la Velada del Año 6 que tendrá un duelo especial que cautivará al público: Gastón Edul vs Edu Aguirre , el periodista español anti- Messi y amigo de Cristiano Ronaldo . El picante partido entre Argentina y España en la final del certamen ecuménico potenció el combate que tiene fecha, horario y lugar confirmado.

Más allá de ese duelo que eclipsará las miradas de los espectadores, habrá tres duelos entre ambas naciones que tendrá contexto especial.

El evento que suele alcanzar a millones de usuarios en las redes sociales está programado para este sábado 25 de julio desde las 14 (huso argentino). El mismo será en el Estadio La Cartuja de la ciudad de Sevilla , España, que tiene capacidad para 70 mil espectadores.

Cómo fue el picante cruce entre los protagonistas

En la conferencia de prensa oficial, ambos mantuvieron un tenso cruce. Aguirre chicaneó al periodista que cubre a la Selección argentina: "Lleva 8 meses preparando excusas para cuando pierda".

Por otra parte Edul, respondió con crudeza alertando el esfuerzo que hizo para entrenar mientras realizaba la cobertura del Mundial: "Te tomás un tren y peleás. Yo llevo 16 vuelos ya en lo que va del viaje... Pero todo bien. Voy a dejar el corazón y todo lo que tengo. Comí como pude, entrené como pude".

Debido a su amistad con el español, Cristiano seguiría de cerca el duelo. Gastón se hizo eco de eso y respondió: "Que Cristiano Ronaldo me vea ganar sería un hito. Que vaya Cristiano, que yo voy con mis amigos. Pero Eduardo... ¿vos venís a ver la final del mundo acá? Vamos, que viniste a ver a Portugal... vení a ver a tu país también", dijo cuando el certamen ecuménico aún estaba disputándose.

Dónde se podrá ver

El evento podrá ser visto a través de las cuentas oficiales de Ibai Llanos en YouTube y Twitch (@IbaiLlanos).

La lista completa de las peleas