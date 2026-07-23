Oscar Ruggeri destrozó las conspiraciones sobre la final del Mundial

Las conspiraciones en torno a la derrota de Argentina ante España por la final del Mundial 2026 , un duelo donde el combinado nacional fue superado ampliamente desde lo futbolístico, pero no por el resultado, crecen.

No paran, y tanto distintos fanáticos del fútbol como figuras del deporte se expresaron sobre este tipo de hipótesis que, para bien o mal, toman terreno.

En medio de las versiones hasta el momento ficticias, que hasta incluso indican que Argentina recibió órdenes de ir para atrás, un campeón del mundo con el combinado nacional se expresó con dureza sobre estas opiniones en torno a la derrota.

Quién fue y quién dijo

“Yo no iba a venir, me costó levantarme, no iba a venir, y después de las cosas que escuché... Nos subestiman a los jugadores de fútbol. Escuché que fueron y le dijeron a Messi: ‘Ya está. Esta final hay que perderla‘. Es de locos que alguien pueda pensar que le pueden ir a decir eso a Messi, ¿quién?“, dijo Oscar Ruggeri en el programa F90 de ESPN.

Analizando el juego, agregó: "Hay que reconocer que nos ganaron bien. No estuvimos a la altura de lo que fue España, pero si volvemos atrás con el partido de Inglaterra, eso fue algo increíble. Nunca había visto yo que se lleven por delante una selección de la manera que Argentina se la llevó puesta a Inglaterra. Encima a Inglaterra, que era el partido que esperábamos todos”.

Oscar Ruggeri

Sobre el supuesto pedido que le hizo Grondona a Maradona en el Mundial 90

"Porque dicen que Grondona le dijo a Diego de que ‘hasta acá llegamos’ (en 1990). A mí no me dijeron nada. Mirá, a mí me tocó salir en el entretiempo por lesión, ¿pero qué? ¿Salí porque había que perder? Es de locos esto. Que después en el partido nuestro pasaron cosas... Sigo diciendo del penal a Calderón, el penal que nos cobraron, el partido estuvo más parejo”, reveló.

A su vez, afirmó con dureza: “Pero de ahí a decirnos a nosotros que hasta acá, hay que perder, que no pueden llegar, no pueden salir bicampeones, que la FIFA no te deja salir bicampeón. Es muy loco todo lo que está pasando. Es muy loco, por eso yo digo que no nos subestimen a los jugadores de fútbol. No es que el Pollo (Vignolo, conductor del programa) me dice a mí: ‘Che, mañana no hables de este tema‘. Ah, no, yo no voy a hablar de ese tema si tengo ganas de hablar de ese tema. Dale. No, déjense de joder”.

“Yo no iba a venir pero después de las cosas que escuché… nos subestiman a los jugadores de futbol. Es de locos que alguien piense que le puedan decir a Messi que había que perder la final. Hay que reconocer que nos ganaron bien” - Oscar Ruggeri https://t.co/CMs5CvyC0Z pic.twitter.com/ESa1eZHduc — PaseClave (@paseclave__) July 22, 2026

Qué había dicho Diego Maradona sobre esa situación

En junio de 2015 durante el programa La Cornisa, de América TV, Diego contó detalles sobre aquella situación que volvió a ser recordada: “Nosotros cuando fuimos a jugar la final del ’90, vino Grondona y me dijo: ‘Hasta acá llegamos’. Estábamos entregados. Salí de la ducha y le dije: ‘Escúcheme Julio, entregados las pelotas. Mañana en esta cancha voy a trabar con la cabeza, aunque esté desgarrado, aunque me duela el hombro. Usted a mí no me va a decir lo que yo tengo que hacer adentro de la cancha. Me dice: ‘Yo sé cómo sos vos’. Y le dije: ‘Ah, ¿sí? Y me venís a decir lo que dijiste en la ducha’. Pongo las dos manos en el fuego que él no peleó en absoluto que el árbitro fuera (Edgardo) Codesal. Nos entregó“.