Los contundentes datos que explican la diferencia entre Argentina y España en la final

El dominio del conjunto ibérico no solo se reflejó en el juego, sino también en las estadísticas.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey fue testigo de una final que, en el papel, pareció mucho más desigual de lo que indica el resultado final. Argentina cayó 1-0 ante España y despidió el sueño del bicampeonato, pero los números fríos dejaron al descubierto una superioridad europea que rozó lo abrumador en el partido decisivo del Mundial 2026.

Los dirigidos por Luis De la Fuente hicieron gala de su sello característico y manejaron los tiempos del encuentro desde el primer minuto. La posesión del balón fue un monólogo: el 65% quedó en poder del combinado ibérico, que tejió juego con una paciencia casi quirúrgica. La estadística de pases completados es igual de elocuente: 852 acertados frente a apenas 464 de la Selección Argentina, prácticamente el doble.

Pero el dominio no se limitó a la tenencia. España generó peligro constante y disparó en 20 ocasiones hacia el arco defendido por Emiliano Martínez . El Dibu, figura excluyente de la final, estableció un récord histórico al sumar 11 intervenciones, la cifra más alta jamás registrada para un arquero en una definición mundialista. Sin su actuación, el marcador podría haber sido mucho más abultado.

Del otro lado, la realidad fue diametralmente opuesta. La Albiceleste apenas inquietó a Unai Simón con dos remotos disparos al arco, ninguno de los cuales exigió una intervención del guardameta español. Las aproximaciones argentinas, más empujadas por la garra que por la claridad táctica, se redujeron a un puñado de destellos en los minutos finales, cuando la desesperación ya pesaba más que la razón.

Los números no mienten: España no solo ganó la final, sino que la dominó de principio a fin. Para Argentina, el consuelo queda en la entrega, pero la estadística advierte que, en esta noche de gloria europea, el campeón fue simplemente superior en todo.

La expulsión de Enzo Fernández y el gol de Ferrán Torres

El triunfo 1-0 le permite a España conquistar el segundo Mundial de su historia. La selección europea vuelve a la cima después del título obtenido en Sudáfrica 2010 y cierra la edición 2026 como el equipo que más argumentos mostró en la final.

Fue un partido con poco espacio para las individualidades. Dentro de ese escenario, España fue la selección que más jugó, más remató y más buscó el arco contrario.

La expulsión de Enzo Fernández abrió el camino definitivo, pero el título también se explica por la superioridad estadística. La Furia manejó el balón, creó las mejores oportunidades y terminó levantando la Copa del Mundo gracias al gol de Ferran Torres.

Los campeones de toda la historia

El equipo español igualó la línea de Uruguay y Francia entre las selecciones con dos títulos mundiales. La "Roja" volvió a conquistar el certamen después de la histórica consagración lograda en Sudáfrica 2010 frente a Países Bajos.

El conjunto español disputó apenas la segunda final mundialista de su historia y consiguió mantener un pleno de efectividad en partidos decisivos.

En cambio, Argentina cayó en su séptima final y quedó con tres títulos mundiales, obtenidos en 1978, 1986 y 2022, además de las derrotas sufridas en 1930, 1990, 2014 y 2026.

La Copa del Mundo, creada en 1930 con trece selecciones participantes en Uruguay, llegó por primera vez en esta edición a un formato de 48 equipos, después de las ampliaciones a 16 participantes en 1954, 24 en 1982 y 32 desde Francia 1998.

Aun así, el torneo no tuvo un campeón inédito, ya que sólo ocho países lograron conquistar el máximo trofeo del fútbol mundial.

Brasil continúa siendo el seleccionado más ganador de la historia con cinco títulos, seguido por Alemania e Italia con cuatro. Argentina permanece con tres, mientras que España alcanzó a Uruguay y Francia con dos conquistas. Inglaterra completa la lista de campeones con un título.

España amplió además un palmarés que ya incluía cuatro Eurocopas, un Mundial y una Liga de las Naciones UEFA.

Argentina, pese a la derrota, sigue siendo la selección con más títulos oficiales absolutos del mundo gracias a sus tres Copas del Mundo, 16 Copas América, dos Finalíssimas, una Copa Confederaciones y una Copa Panamericana.

Así quedó el listado de campeones: