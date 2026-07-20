La llegada de la Selección sin festejo ni feriado: solo recibimiento protocolar en Ezeiza

La Selección Argentina llegará a Ezeiza este lunes por la tarde sin festejos masivos y sin feriado. El Gobierno nacional confirmó este lunes que el recibimiento previsto para las 18 horas en el aeropuerto Ministro Pistarini será de carácter protocolar: habrá Granaderos, Fuerzas Vivas y la Fanfarria Alto Perú en la pista de aterrizaje, el mismo esquema que se dispensa a los jefes de Estado, pero sin funcionarios del Poder Ejecutivo presentes. Desde allí, los jugadores se trasladarán al predio de la AFA en Ezeiza y luego cada uno seguirá su propio camino.

La decisión fue el resultado directo de lo que pidió el plantel. Según fuentes del Poder Ejecutivo citadas por Clarin y La Nación, desde la Secretaría General de la Presidencia , a cargo de Karina Milei , hubo un intercambio con dirigentes de la AFA para coordinar la llegada. La respuesta que transmitieron los propios jugadores fue clara: no querían celebraciones multitudinarias. "Agradecieron y explicaron que preferían no tener los festejos", confirmaron las fuentes.

La marcha atrás fue notable porque pocas horas antes el propio Milei había publicado en X un mensaje que daba a entender que habría feriado: "Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional ". Ese anuncio quedó sin efecto este lunes cuando la AFA confirmó que el equipo no quería un festejo organizado.

Por qué los jugadores eligieron el bajo perfil para el regreso

Desde semanas antes de la final, Milei había puesto a disposición de la Selección la Casa Rosada para un eventual recibimiento en caso de que los jugadores así lo quisieran. Esa oferta también quedó sin efecto.

Las fuentes oficiales aclararon que nunca fue una decisión prematura del Gobierno, sino una señal de disposición: "Se puso a disposición como todo lo relativo a la Casa Rosada o el helipuerto o festejos en el Obelisco". La pelota estaba del lado de los jugadores y la respuesta fue la de no festejar.

La lógica del plantel es comprensible desde lo emocional. Argentina llegó a la final del Mundial como campeón defensor y subcampeón vigente de la Copa América, y la derrota 1-0 ante España en el tiempo suplementario dejó un sabor amargo que no invita a la celebración.

A eso se suma que el plantel no regresa completo: Lionel Messi, el capitán, y Rodrigo De Paul permanecen en Estados Unidos. Sin su figura más emblemática, cualquier festejo organizado hubiera resultado forzado.

El operativo de seguridad igualmente se mantiene activo. Karina Milei había transmitido al Comité de Seguridad, en la previa al partido del domingo, que el trabajo debía ser completamente apartidario y coordinado entre Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad. "Hay que lograr que la recepción sea la mejor de todas. Coordinada y sin ideologías", fue el mensaje que salió de la Secretaría de la Presidencia. Aunque los festejos fueron descartados, el dispositivo se mantiene para garantizar el traslado ordenado del plantel.

"Serán recibidos por una autoridad del aeropuerto y una guardia de honor de fuerzas federales, sin ningún funcionario", informaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. El traslado posterior al predio de la AFA estará coordinado por el ministerio de Seguridad bonaerense.