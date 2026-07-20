Deportes La Mañana Selección Argentina Las mejores fotos del recibimiento de los hinchas a la Selección Argentina tras la final del Mundial

La Selección Argentina llegó a Ezeiza y fue recbida por miles de hinchas.

La Selección Argentina aterrizó finalmente en su país luego de dejar atrás la final del Mundial 2026 en la que cayó derrotada ante España. Un torneo que quedará en el recuerdo de todos por las emociones vividas. No fue sólo fútbol y así lo demostró un pueblo entero.

Este lunes, miles de hinchas argentinos se hicieron presente en las inmediaciones del aeropuerto de Ezeiza y también del predio "Lionel Messi" que la AFA posee allí. Lo jugadores bajaron del vuelo AR1971 y fueron recibidos por la banda musical de los granaderos, al ritmo de "Muchachos". Allí, se subieron a los colectivos, uno de ellos descapotable.

Con un fuerte operativo de seguridad coordinado entre las fuerzas de CABA y provincia de Buenos Aires, los micros recorrieron el camino ya habitual, pero con mucha gente a los costados arengando a los jugadores, que cambiaron la cara para sonreír y cantar con un pueblo que les dejó en claro lo conformes que estaban con el esfuerzo realizado y por haber dejado hasta el último aliento en la cancha.