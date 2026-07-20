Qué edades tendrán los jugadores de la selección argentina en el próximo Mundial

Algunos disputaron su última Copa del Mundo en Estados Unidos y otros recién pasaron la primera de su carrera.

El Mundial 2026 ya es historia. La Selección Argentina cayó en la final ante España y deberá esperar cuatro años para tener una nueva revancha en la máxima cita del fútbol mundial. Pero el 2030 llegará con un condimento especial: el torneo del Centenario se inaugurará en suelo argentino, uruguayo y paraguayo, para luego continuar en España, Portugal y Marruecos.

Esa edición histórica encontrará a un plantel muy diferente al que disputó la final en el MetLife Stadium. El paso del tiempo no perdona y varios de los héroes de Qatar 2022 y Estados Unidos 2026 ya no estarán en la cancha. Otros, en cambio, llegarán con la experiencia de sus 30 años encima y un grupo de jóvenes promesas tomará la posta.

De cara al Mundial 2030, dos nombres ya confirmaron que no vestirán la camiseta albiceleste. Lionel Messi , que para junio de 2030 tendrá 42 años, ya anunció que éste fue su último Mundial. Todavía no se sabe si seguirá algunos partidos más o este fue el último.

Por su parte, Nicolás Otamendi, también con 42 años para la próxima cita, confirmó que se retira de la Selección una vez finalizada la Copa del Mundo. El defensor, pilar del equipo en las últimas décadas, dejará un legado de entrega y experiencia difícil de reemplazar.

Experiencia al servicio del equipo

Ocho futbolistas del actual plantel superarán los 35 años en el Mundial 2030. Además de Messi y Otamendi, se suman Gerónimo Rulli (38), Nicolás Tagliafico (37), Emiliano Martínez (37), Juan Musso (36), Rodrigo De Paul (36) y Leandro Paredes (35). La presencia de estos jugadores dependerá de su rendimiento y de las decisiones de los próximos entrenadores, pero la experiencia de haber disputado dos finales mundialistas será un activo valioso para el recambio.

La generación del pico: el corazón del equipo

Doce jugadores llegarán al Mundial 2030 con más de 30 años y menos de 35. Este grupo, encabezado por Lautaro Martínez (32), Alexis Mac Allister (31) y Julián Álvarez (30), probablemente conformará el núcleo del equipo en su plenitud.

También estarán en ese rango Giovani Lo Celso (34), Marcos Senesi (33), Gonzalo Montiel (33), Lisandro Martínez (32), Nicolás González (32), Nahuel Molina (32), Cristian Romero (32), Exequiel Palacios (31) y Facundo Medina (31).

Este será el grupo que deberá liderar el recambio y sostener el legado de los campeones del mundo.

Los jóvenes: el futuro ya está en la puerta

Por último, seis futbolistas de la actual convocatoria llegarán al próximo Mundial con menos de 30 años. José Manuel López (29), Enzo Fernández (29), Thiago Almada (29), Giuliano Simeone (27), Valentín Barco (25) y Nicolás Paz (25) representan la savia nueva de la Selección. Para ellos, el Mundial 2030 será el momento de dar el salto definitivo y hacerse cargo de la albiceleste.

El futuro de la Scaloneta se escribe con una mezcla de nostalgia por los que se van y esperanza por los que vienen. El Mundial del Centenario, en casa, será el escenario perfecto para que una nueva generación escriba su propia historia.