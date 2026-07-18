Supermercados cambian su horario de atención en Neuquén por la final del Mundial 2026

El país se detendrá para ver a la Selección Argentina frente a España en la final de la Copa del Mundo.

No cabe duda que este domingo, el país entero estará atento a lo que ocurra en New Jersey, en la Final del Mundial 2026 , donde se enfrentarán Argentina y España. El partido comenzará a las 16 y los supermercados ya anunciaron que no habrá atención al público.

A través de las redes sociales, las grandes cadenas de supermercados con presencia en el país, adelantaron que sus sucursales permanecerán cerradas en el horario del partido.

Así, tanto Coto, como La Anónima, Vea y Carrefour, informaron a sus clientes que la atención será hasta las 15 del domingo 19 de abril. Algunos de ellos extenderán la apertura de sus puertas este sábado. Tal es el caso de Coto, que el sábado cerrarán a las 22.30 y el domingo abrirán desde las 7.30. Por su lado, Carrefour, estará abierto el sábado hasta las 23.

Todas estas cadenas de supermercados, tienen presencia en territorio neuquino, por lo que las definiciones, se aplicarán en todas las sucursales y en los shoppings de la capital. Desde Waltmart o Chango Más, por el momento no se han pronunciado al respecto.

De esta manera, las compras para la previa y luego para disfrutar del partido final, las familias deberán planificarlas con tiempo o recurrir a mercados de barrio.

¿Habrá feriado el lunes?

La Casa Rosada tiene como antecedente directo lo que sucedió luego del Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina ganó la final el domingo 18 de diciembre y el gobierno de Alberto Fernández declaró feriado nacional.

En esa ocasión se decretó feriado para el martes 20 de diciembre, dos días después, fue el día en que justamente se dio el regreso de la Selección al país.

Aquel Decreto 842/2022 estableció el feriado para que el pueblo argentino pudiera celebrar el título mundial. También instruyó a los organismos a garantizar servicios esenciales y exceptuó a bancos, entidades financieras y AFIP, que prestaron atención hasta las 12.

Ante las expectativas y con las esperanzas puestas en un resultado favorecedor para Argentina el próximo domingo frente a España desde el Gobierno aseguran que la posibilidad “está en evaluación” dentro del operativo para recibir a la Selección, “con el resultado que sea”.

En este contexto, el Gobierno Nacional evalúa declarar asueto o feriado para después de la final del Mundial entre Argentina y España.

Según se pudo saber en las últimas horas, el Gobierno trabaja sobre distintos escenarios de llegada, traslado y seguridad, aunque todavía espera una definición del plantel y de la AFA.

La medida administrativa dependerá además de la fecha de regreso, del lugar de arribo y del esquema de celebración que finalmente acepten los jugadores.

El Gobierno todavía no tiene definido, si en caso de avanzar, decretaría feriado nacional o un asueto administrativo, esta última puede limitarse a la administración pública nacional o a determinados organismos.