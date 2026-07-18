No lo puede creer: inédita sanción a una mujer por agredir a un policía durante los festejos de la selección

La Justicia le impuso una restricción insólita a la mujer de 25 años por agredir a un efectivo en los festejos tras la victoria ante Inglaterra.

Tras los festejos por el triunfo de la selección, la mujer fue sancionada por agredir a un policía.

La Justicia resolvió imponer una medida cautelar poco habitual contra una joven de 25 años acusada de agredir a un policía durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 . Como parte de las condiciones fijadas mientras avanza la investigación, no podrá participar de celebraciones públicas vinculadas a eventos deportivos hasta el próximo lunes.

La decisión fue adoptada por la jueza Andrea Cavallero durante una audiencia realizada en los tribunales de Venado Tuerto, Santa Fe. La medida fue solicitada por el fiscal Luis Lagioia y contó con el consentimiento de la defensa. La imputada continuará el proceso en libertad, aunque deberá cumplir las reglas de conducta impuestas por la Justicia.

El episodio ocurrió el miércoles por la noche, alrededor de las 21, en la zona de Belgrano entre 25 de Mayo y Marconi, en Venado Tuerto, mientras cientos de personas celebraban el triunfo de Argentina sobre Inglaterra.

Según la reconstrucción de la fiscalía, un subinspector intentaba separar a un hombre que incitaba a otros presentes a generar disturbios cuando fue atacado por la espalda.

De acuerdo con la acusación, la joven se acercó y le aplicó un golpe de puño con la intención de impedir que el efectivo cumpliera con su tarea. El fiscal sostuvo además que, segundos después, intentó volver a agredirlo utilizando una botella de vidrio, aunque otros policías intervinieron de inmediato y lograron reducirla antes de que concretara el ataque.

La imputación y la medida inédita

Por el hecho, la mujer fue imputada como presunta autora del delito de atentado agravado contra la autoridad, una figura penal que prevé penas más severas cuando la agresión se dirige contra un funcionario público en ejercicio de sus funciones.

La prohibición de asistir a festejos masivos relacionados con eventos deportivos fue considerada una medida inédita en este tipo de causas y busca prevenir nuevos incidentes ante la convocatoria prevista para la final del Mundial.

Desde la fiscalía sostuvieron que la conducta de la imputada fue "agresiva, injustificada y peligrosa" en un operativo cuyo objetivo era evitar avalanchas y garantizar la seguridad de los asistentes.

El policía agredido declaró que recibió el golpe sin que mediara discusión y que debió recibir asistencia médica por las lesiones sufridas. La joven fue identificada rápidamente a partir de imágenes difundidas en redes sociales y registros de cámaras de seguridad.

Mientras continúa la investigación, la imputada deberá cumplir con las restricciones impuestas por la Justicia y esperar la resolución de la causa para conocer su situación procesal.