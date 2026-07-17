Las diez frases de Scaloni en la previa a la final con España

El entrenador de la selección argentina que defiende el título en el Mundial 2026 habló con los medios en Nueva York.

A horas de disputar la final del Mundial 2026 a nte España , Lionel Scaloni ofreció su última conferencia de prensa en la previa del encuentro decisivo. El técnico albiceleste no ocultó su emoción al referirse al grupo de jugadores que lo llevaron a esta instancia y reveló detalles de la charla con Lionel Messi tras el histórico triunfo ante Inglaterra en semifinales.

" Somos historia pura ", fueron las palabras que el capitán le susurró al oído a Scaloni en el abrazo posterior al 2-1 sobre los ingleses, según trascendió en la conferencia .

Scaloni confesó que no necesitó una conversación especial con Messi sobre la carga histórica del partido contra Inglaterra, porque "cada uno de los jugadores tiene suficiente experiencia para saber lo que representa disputar una semifinal del Mundial" . En cambio, su mensaje fue de agradecimiento eterno : "Estoy súper agradecido a mis jugadores. Ellos nos llevaron otra vez a una final. Vamos a dejar hasta la última gota de sudor para intentar ganarla" .

El técnico también destacó el rol de los futbolistas que no son titulares y advirtió sobre el potencial de España, a quien consideró un "justo ganador" en su semifinal ante Francia . "Sabemos cómo juegan y estamos preparados. Haremos un partido para que la gente lo disfrute", cerró.

10 frases de Scaloni en conferencia

"Agradecimiento eterno de parte del cuerpo técnico a estos jugadores. No es fácil competir durante tantos años a este nivel, es algo maravilloso. Ojalá que ganemos, pero el camino ha sido increíble y un ejemplo para todos".

“Me dijo ‘SOMOS HISTORIA PURA’, pero historia pura es él, leyenda. A mí que él diga eso me llena de orgullo, que el mejor futbolista que ha visto el mundo piense eso de este grupo es algo maravilloso. ¿Si es su último partido de Mundial? No sé, qué se yo, hay que preguntarle a él. No deja de sorprender, así que…”.

"Creo que estamos bien, más allá de cosas que podemos mejorar como siempre. Somos un equipo que ya es conocido por los rivales y por eso tiene doble mérito llegar hasta donde llegamos. Intentaremos ganar la final".

"El de mañana será un entrenamiento importante, pero en principio están todos los jugadores bien".

"Es imposible que ver todo lo que le pasa a nuestra gente no nos toque el corazón. Jugamos por ellos y hemos recuperado algo que es muy valioso, que es que la gente se pare adelante de la televisión y se dé un abrazo con un hincha de otro club".

"Está bueno mostrar las emociones, es parte de la vida y de lo que es uno. Nos hace más humanos".

"Venimos analizando desde diciembre a los posibles rivales del Mundial; no es que hayamos analizado más a España que a otro. El sobreanálisis tampoco está bueno. Somos selecciones que se conocen".

"Somos dos selecciones que basamos todo en la pelota. Los patrones de juego, está claro, pasan por el balón, con algunos matices pero pensamos parecido en ese sentido".

"A Lamine Yamal sería bueno encerrarlo en la habitación... juega muy bien, es un patrimonio del fútbol. Tiene una edad que tiene mucho para dar. Le va a dar muchas alegrías a España. Espero que el domingo no".