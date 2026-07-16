Llevan gas y cloacas a 67 familias del sector Jerusalén, en el barrio Cuenca XV

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, estimó que los trabajos demandarán unos 30 días y recordó que se ejecutan con fondos propios.

La Municipalidad de Neuquén continúa ejecutando obras de infraestructura para garantizar servicios esenciales en distintos barrios de la ciudad. En esta oportunidad, avanza con la construcción de las redes de gas y cloacas para 67 familias del sector Jerusalén, en el barrio Cuenca XV , una intervención que beneficiará a vecinos que esperaron más de dos décadas para acceder a estos servicios y que estarán concluidas en 30 días.

El intendente Mariano Gaido destacó que esta intervención forma parte del plan de regularización y urbanización que se lleva adelante en distintos sectores de la ciudad. “Estamos en un nuevo barrio, en un avance muy rápido y muy fuerte de la mano de las empresas neuquinas. En un plazo de 30 días estoy convencido de que vamos a finalizar esta obra maravillosa , que es cloacas y gas para este sector de la ciudad. Son 67 familias que hoy tienen la oportunidad de acceder a servicios esenciales, como ya lo hicimos en Auca Mahuida, 2 y 7 de Mayo, Peumayén, La Familia y 26 de Agosto”, afirmó.

El jefe comunal remarcó, además, que las obras se ejecutan con recursos propios: “Sin endeudamiento, seguimos llevando jerarquía a la ciudad de Neuquén. Hace seis años que no hay asentamientos ni tomas en la ciudad y, desde entonces, trabajamos en regularizar barrios de más de 20 años que no tenían servicios. Queremos que Neuquén llegue al cien por ciento de cobertura y sea definitivamente una ciudad planificada, como nos merecemos todos los neuquinos”, sostuvo.

Gaido destacó también que, aunque el contrato prevé un plazo de 90 días, la Municipalidad estima finalizar ambas obras en aproximadamente 30 a 45 días.

Un barrio histórico de Neuquén

Por su parte, el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, explicó que la intervención alcanza a un barrio histórico del oeste neuquino donde viven 67 familias en un asentamiento que tiene más de 20 años. “Así como venimos trabajando en La Familia, Peumayén y Auca Mahuida, también lo estamos haciendo en este lugar”, señaló.

Además, indicó que los trabajos de gas comenzaron hace pocas semanas y avanzan en paralelo con la red cloacal: “En un plazo de 30 a 45 días vamos a tener las dos obras finalizadas en simultáneo. Es un sector provincial en el que intervenimos con autorización de los titulares de dominio y con fondos municipales, como sucede en otros sectores donde trabajamos de manera conjunta”, explicó.

Por su parte, el presidente de la comisión vecinal de Cuenca XV, Matías Quintremil, celebró el impacto que tendrán las obras para las familias del barrio: “Esto es un cambio muy grande. Veníamos de 20 años sin los servicios y hoy se los estamos llevando hasta la puerta de los vecinos gracias al intendente. Es un agradecimiento total porque mejora el bienestar de las familias y, sobre todo, la salud”, expresó.

En ese sentido, destacó que el barrio está muy cerca de completar la cobertura de servicios básicos. “A fin de año vamos a tener el 95 por ciento del barrio con los servicios en la puerta de cada vecino. Solo quedará un cinco por ciento correspondiente a asentamientos irregulares. Cuenca XV va a ser un barrio que contará con gas y cloacas para prácticamente todas las familias”, concluyó.