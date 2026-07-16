Intervienen por los criaderos y chanchos sueltos en el Paseo de la Costa: cómo avanza la solución al conflicto

La Defensoría del Pueblo buscará reunir al desarrollador del loteo, los responsables de los criaderos, el municipio y los vecinos. También pedirá informes sobre dos infracciones.

La Defensoría retomó el reclamo por las chancherías cerca del Paseo de la Costa: convocará a todas las partes

La Defensoría del Pueblo de Neuquén retomó el reclamo de los vecinos del loteo García Bayón por la presencia de cuatro criaderos de cerdos en inmediaciones del Paseo de la Costa . El organismo convocará a todas las partes involucradas para intentar alcanzar una solución definitiva y determinar si la actividad puede desarrollarse legalmente en ese sector.

El defensor del Pueblo, Gustavo Pereyra, explicó que la actuación había comenzado en abril de 2025, cuando un grupo de vecinos acudió al organismo para denunciar fuertes olores, humo por quemas y la presencia de animales sueltos cerca de las viviendas.

En aquella oportunidad, la Defensoría promovió una instancia de mediación con el responsable del desarrollo inmobiliario. Durante ese encuentro, el desarrollador se habría comprometido a iniciar gestiones ante la Municipalidad de Neuquén. Sin embargo, Pereyra señaló que al organismo no le consta que esas gestiones se hayan concretado ni que se hayan registrado avances posteriores.

“Esta actuación pasó por distintas etapas y tuvo varios altibajos. El desarrollador se comprometió a iniciar las gestiones ante el municipio, pero a nosotros no nos consta que haya realizado algún trámite”, explicó en diálogo con LU5.

Una mediación que no logró destrabar el conflicto

Durante gran parte de 2025, la Defensoría mantuvo abierto el expediente a la espera de novedades. Al no recibir nuevas comunicaciones por parte de los vecinos ni de los organismos oficiales, la actuación quedó suspendida en diciembre de ese año.

Ya en 2026, el área de Legales del organismo volvió a comunicarse con los frentistas para consultarles si la situación se había modificado. La respuesta fue que los criaderos continuaban funcionando y que los problemas denunciados seguían siendo los mismos.

En ese momento, los vecinos informaron que no continuarían con la actuación administrativa ante la Defensoría porque habían decidido recurrir a la Justicia. También solicitaron una copia certificada de todo lo actuado, incluida la mediación realizada con el desarrollador, para presentar la documentación ante la Fiscalía de Delitos Ambientales.

Según Pereyra, durante junio la Defensoría volvió a contactar a los vecinos para conocer el estado de esa presentación judicial. Los frentistas manifestaron que no habían recibido respuestas concretas, por lo que el organismo les ofreció reabrir el expediente y promover una nueva intervención.

“Nosotros hicimos el seguimiento, a pesar de que en marzo nos habían dicho que iban a recurrir a la Justicia. Queríamos saber cómo avanzaba la situación y les propusimos retomar la actuación mediante una mediación”, indicó.

Los vecinos aceptaron la propuesta y autorizaron nuevamente a la Defensoría a intervenir.

Convocarán al desarrollador, al municipio y a los crianceros

La intención del organismo es reunir durante los próximos días a todos los sectores relacionados con el conflicto: los vecinos, el desarrollador del loteo, las personas que mantienen los animales en el predio y las áreas municipales con competencia en materia ambiental y de control urbano.

La Defensoría también solicitará información sobre dos infracciones que, según Pereyra, fueron labradas por la Municipalidad de Neuquén y posteriormente enviadas al Tribunal Municipal de Faltas. “El municipio intervino, labró infracciones y las elevó al Tribunal Municipal de Faltas. Nosotros no tenemos constancia de que haya una resolución. Ahora vamos a pedir que cada organismo explique qué hizo y en qué estado se encuentran esas actuaciones”, señaló.

Uno de los principales puntos que la Defensoría buscará aclarar es la situación urbanística del sector. Para ello, solicitará informes que permitan establecer si el loteo se encuentra en una zona exclusivamente residencial o en un área mixta donde pueden coexistir viviendas y actividades productivas.

También se analizará si los criaderos están habilitados, si cumplen las condiciones sanitarias y ambientales exigidas y qué responsabilidad le corresponde al municipio en caso de que la actividad sea irregular.

“Vamos a ir al fondo de la cuestión para saber si esas chancherías pueden estar ahí, si están habilitadas y cuál es la responsabilidad del municipio respecto de las infracciones, las clausuras o las medidas que pueda adoptar”, sostuvo Pereyra.

La responsabilidad del desarrollador

El defensor también planteó que será necesario analizar qué información recibieron los compradores al momento de adquirir los terrenos. En sectores de Neuquén catalogados como zonas mixtas, los desarrolladores inmobiliarios tienen la obligación de advertir a los futuros propietarios que deberán convivir con actividades rurales o agropecuarias preexistentes.

El reclamo corresponde a vecinos del loteo García Bayón, ubicado cerca del Paseo de la Costa. Según indicaron, en el sector existen alrededor de 300 terrenos, muchos de ellos ya ocupados por viviendas o con construcciones en marcha.

Los vecinos afirmaron que los olores provenientes de los criaderos les impiden abrir las ventanas, permanecer en los patios o disfrutar de los espacios exteriores, especialmente durante los meses de mayor temperatura.

También denunciaron que en algunos momentos se realizan quemas en el predio, lo que suma humo a las molestias generadas por la actividad.

Además de cerdos, aseguraron haber observado caballos, ovejas y chivos sueltos en cercanías del barrio y del paseo ribereño. Los frentistas señalaron que presentaron denuncias ante la Municipalidad de Neuquén, la Defensoría del Pueblo, el Senasa, la Fiscalía y distintas áreas municipales.

Según explicaron, las inspecciones permitieron constatar la existencia de cuatro criaderos y derivaron en actuaciones administrativas ante el Tribunal Municipal de Faltas.

Pereyra explicó que, una vez reunida la documentación y escuchadas todas las partes, podrían surgir distintas alternativas.

En caso de comprobarse que los criaderos funcionan sin habilitación o en una zona donde la actividad está prohibida, la Municipalidad podría avanzar con una clausura o impulsar su relocalización.

Otra posibilidad será analizar si existen espacios de la ciudad donde los responsables puedan continuar con la cría de animales sin afectar a los sectores residenciales.

“En todo caso, la Municipalidad deberá clausurar o darles una alternativa para desarrollar esa actividad en otro sector de la ciudad”, señaló el defensor.

La reunión podría realizarse durante la próxima semana, aunque dependerá de que puedan ser convocados todos los organismos y particulares involucrados.